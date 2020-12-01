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İBB'den deprem skandalı! Gerçeklerle uyuşmadığı ortaya çıktı...

İstanbul Depremi için çalıştay yapan İBB yönetimi, çalıştay sonunda hazırlanan Deprem Kayıp Tahmini Kitapçığı’nı çıkardı. İlçe bazlı hazırlanan veriler tüm İstanbul’a dağıtıldı. Ancak kitapçıkta yer alan bilgiler ile İBB’nin internet sitesine girdiği verilerin uyuşmadığı ortaya çıktı. Açıklanan verilerde Sultanbeyli’de 45 bin ağır hasarlı bina olduğu belirtiliyorken, ilçede toplamda 33 bin bina olduğu ortaya çıktı

Güncel / 01 Aralık 2020 Salı 12:56
İBB'den deprem skandalı! Gerçeklerle uyuşmadığı ortaya çıktı...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un deprem bütçesini AK Parti döneminde hazırlanan 1 milyar 18 milyon TL'yi 2020 yılında yüzde 65 düşürerek 347 milyon TL'ye düşürdü. 2021 bütçesinde ise yüzde 75 kesinti yaparak deprem bütçesi 257 milyon 119 bin 500 TL oldu. İstanbul'un olası bir depremde ayrılan bütçesi her geçen sene düşürülürken İBB yönetimi yaptığı deprem çalıştayını bir kitapçık haline getirdi.

BİLİMSELLİKLE VE GERÇEKLERLE UYUŞMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları'da ele alınan ilçe bazlı verileri ise bu kitapçıkta yer vererek tüm ilçelere ve vatandaşlara dağıttı. Ancak resmi internet sitesine girilen veriler ile kitapçıkta yer alan bilgilerin bilimsellikle ve gerçeklerle uyuşmadığı ortaya çıktı. İBB söz konusu Deprem Tahmini Kitapçığında Sultanbeyli'nde 45 bin yapıda orta ve üst hasar meydana gelmesi beklendiği yazıldı.

Ancak Sultanbeyli'de toplam bina sayısının 38 bin olduğu ortaya çıktı. Konuya ilişkin Sultanbeyli Belediyesi yaptığı açıklamada, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 39 ilçe için ayrı ayrı hazırlanan 'İlçe olası Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları'nda depremde yaşanacak bina hasarları ve geçici barınma ihtiyacı gibi bilgiler yer almaktadır.

Sultanbeyli ilçemiz ile ilgili İBB'nin resmi internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre ilçemizde 45 bin yapıda orta ve üstü hasar meydana gelmesi beklenmektedir. Oysaki ilçemizdeki toplam bina sayısı 38 bindir. Ayrıca yine aynı raporun içerisinde yer alan Tablo 5-1'deki ilçemizdeki bina hasar tahminlerinde toplam 108 adet çok ağır hasarlı, 648 adet ağır hasarlı, 3 bin 950 adet orta hasarlı 8 bin 223 adet hafif hasarlı binanın hasar alacağı tahmininde bulunulmuştur.



Hazırlanan deprem kayıp tahmini kitapçığındaki bilgiler ile sitede yayınlanan bilgi tutarlı olmayıp gerçekle örtüşmemektedir. İBB'nin internet sitesinde yer alan ve gerçekle örtüşmeyen bilgiler ulusal ve yerel basında yer almış, sosyal medyada bazı siyasiler tarafından da hatlı şekilde kullanılmıştır.'

Ak Parti

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