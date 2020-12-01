USD (Alış - Satış) : 7,79 - 7,80 EURO (Alış - Satış) : 9,33 - 9,35

Fransız askerlerinin konuşlu olduğu askeri üs füzeyle vuruldu!

Mali'nin kuzeyinde Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu İstikrar Misyonu'na ait olan ancak Fransız askerlerinin yoğun olarak konuşlandığı askeri üsse füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Güncel / 01 Aralık 2020 Salı 00:17
Fransız askerlerinin konuşlu olduğu askeri üs füzeyle vuruldu!

Mali'nin kuzeyindeki Kidal bölgesinde Fransız askerlerinin de konuşlu bulunduğu askeri üsse füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Kidal'de MINUSMA'ya (Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu İstikrar Misyonu) ait askeri üsten dumanların yükseldiği görüntüler yerel haber kaynaklarınca paylaşılırken, Fransız askerlerinin de konuşlu bulunduğu üsse füzeli saldırı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Fransa'da patlak veren karikatür krizinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslamiyet ve Müslüman karşıtı açıklamaları sonrasında Kidal'deki MINUSMA üssü önünde bölge halkı tarafından protesto gösterileri düzenlenmişti.

Mali'nin kuzeyindeki bölge daha önce birçok kez Fransa ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü unsurlarına yönelik saldırılara şahit olmuştu.

Ülkenin kuzeyindeki bölgede El Kaide'ye bağlı 'Cemaat Nusret el İslam vel Müslimin' grubunun etkin bir varlık gösterdiği biliniyor.

Saldırından bir süre sonra El Kaide'ye bağlı medya kaynakları tarafından servis edilen görüntülerde saldırının sorumluluğu üstlenildi. Örgüte yakınlığıyla bilinen kaynaklar üzerinden servis edilen açıklamada, Fransız askerlerinin konuşlu bulunduğu üssün, Batı Afrika'daki El Kaide yapılanması olan Cemaat Nusret el İslam vel Muslimin tarafından hedef alındığı ifade edildi.

Fransa, Mali kuzeyinde artan cihat yanlısı etkinliğe karşı koymak için 2013 yılının başında ülkeye askeri müdahalede bulunmuştu.

Ancak Fransa bu operasyonda umduğu sonucu elde edemezken, cihat yanlısı güçler de Fransa'nın bölgedeki varlığına karşı daha etkin ve organize hale gelerek, Batı Afrika'daki Fransız noktalarına saldırılarını artırdı.

İlerleyen yıllarda Fransız varlığı Burkina Faso'ya da sıçradı.

Ülkeye karadan müdahale kararı alan Fransa, ilk olarak 2018 yılının Ekim ayında Burkina Faso sınırları içerisinde hava saldırısı düzenlemişti.

FransaBurkina Faso

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR!

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı