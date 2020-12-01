Fransız askerlerinin konuşlu olduğu askeri üs füzeyle vuruldu!

Mali'nin kuzeyindeki Kidal bölgesinde Fransız askerlerinin de konuşlu bulunduğu askeri üsse füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi.



Kidal'de MINUSMA'ya (Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu İstikrar Misyonu) ait askeri üsten dumanların yükseldiği görüntüler yerel haber kaynaklarınca paylaşılırken, Fransız askerlerinin de konuşlu bulunduğu üsse füzeli saldırı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.



Fransa'da patlak veren karikatür krizinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslamiyet ve Müslüman karşıtı açıklamaları sonrasında Kidal'deki MINUSMA üssü önünde bölge halkı tarafından protesto gösterileri düzenlenmişti.



Mali'nin kuzeyindeki bölge daha önce birçok kez Fransa ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü unsurlarına yönelik saldırılara şahit olmuştu.



Ülkenin kuzeyindeki bölgede El Kaide'ye bağlı 'Cemaat Nusret el İslam vel Müslimin' grubunun etkin bir varlık gösterdiği biliniyor.



Saldırından bir süre sonra El Kaide'ye bağlı medya kaynakları tarafından servis edilen görüntülerde saldırının sorumluluğu üstlenildi. Örgüte yakınlığıyla bilinen kaynaklar üzerinden servis edilen açıklamada, Fransız askerlerinin konuşlu bulunduğu üssün, Batı Afrika'daki El Kaide yapılanması olan Cemaat Nusret el İslam vel Muslimin tarafından hedef alındığı ifade edildi.



Fransa, Mali kuzeyinde artan cihat yanlısı etkinliğe karşı koymak için 2013 yılının başında ülkeye askeri müdahalede bulunmuştu.



Ancak Fransa bu operasyonda umduğu sonucu elde edemezken, cihat yanlısı güçler de Fransa'nın bölgedeki varlığına karşı daha etkin ve organize hale gelerek, Batı Afrika'daki Fransız noktalarına saldırılarını artırdı.



İlerleyen yıllarda Fransız varlığı Burkina Faso'ya da sıçradı.



Ülkeye karadan müdahale kararı alan Fransa, ilk olarak 2018 yılının Ekim ayında Burkina Faso sınırları içerisinde hava saldırısı düzenlemişti.