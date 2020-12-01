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Bahçeli'den CHP'li Başarır'a sert tepki

Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşma yaptı. CHP'li vekil Ali Mahir Başarır'ın tepki çeken 'Ordu Katar'a satıldı' sözlerine ilişkin Bahçeli, 'Bunlar yerli milli olamazlar. Bu milletin evladı asla olamazlar. CHP, Türkiye’ye cephe almış bir siyaset tablosudur. CHP milletvekilinin Türk ordusuna ‘satılmış’ demesi şerefsizliktir, kepazeliktir. Askere düşmanlık, düşmana askerliktir' dedi.

Siyaset / 01 Aralık 2020 Salı 10:53
Bahçeli'den CHP'li Başarır'a sert tepki

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

(Kadına karşı şiddet)

Son yıllarda artan kadın cinayetleri ve istismar haberleri insan haysiyetine işlenmiş en büyük suç olarak değerlendirilmelidir. Vahşete kurban gitmeleri felakettir, rezalettir, cinayettir.

Son 1,5 asırdır kadınlarımızın haklarıyla ilgili ümit verici ilerlemeler yaşanmışken, insanlık suçları da utanç duyulacak olayların somut yansımasıdır. Şiddet seli durmadan, psikopatların kanlı emellerine set çekilmeden kadınlarla ilgili konuşacağımız her konu eksik kalacaktır.

Şiddet varsa insanlık sükut etmiştir. Hiçbir kadın aşağılık ve alçak davranışlara mahkum değildir. Neşet Ertaş'ın dediği gibi, 'Kadınlar insandır, bizler ise insanoğlu'

Kadınlarımız her yerdedir, olmaya da devam edeceklerdir. Şiddetin kökü mutlaka kazınmalıdır. El birliği yaparak suça teşvik eden tüm kaynakları kurutmak şarttır. Kimin mağduriyeti varsa, kimin engeli varsa yanında olmalıyız, elinden tutmalıyız. Bir farkındalık günü olan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle her engelli kardeşimin görmek isteği haklar konusunda üzerimize düşeni yapacağımızın sözünü veriyoruz. Allah'ın izniyle engelleri birer birer aşacağız.

MHP bütün engelli kardeşimizi bağrına basmaktadır. Engelli kardeşlerimizi sadece 3 Aralık'ta değil, yılın her günü hatırlayacağız.

('Ordu Katar'a satıldı' tartışması)

Köküne yabancılaşanın geleceği hayaldir. Bizim CHP ile sorunumuz Türkiye ile sorunu olduğu içindir. CHP'ye oy verenler hayal kırıklığı içinde. TSK'ya satılmış demesi bize göre şerefsizliktir, hesabı sorulması gereken kepazeliktir. Orduya satılmış demek uşaklığın beyanıdır.

Askere düşmanlık düşmana askerliktir. Kahraman TSK'ya zilletin lekesi sürülemez.

Türkiye Cumhuriyeti; pastane liberallerinin, meyhane devrimcilerinin, arada poşu takan, derede mekap giyen, tepeye varınca mermiyi yiyen kanlı bölücülerin, köşeleri kaybolmuş tatlı su kurnazlarının, pos bıyıklarıyla, doymayan kursaklarıyla boğazın iki yanına tutunmuş küreselcilerin eline, emeline, heveslerine, hedeflerine terk edilemez. Artık öyle bir noktaya gelinmiştir ki ismini saydıklarımın çatı ve çıkar örgütü haline gelen CHP, bir milli güvenlik meselesine dönüşmüştür.

(Fransa ile Karabağ gerilimi)

Fransa'nın geçmişinde kan vardır. Macron iş siyasette sıkıştıkça, Türk ve İslam düşmanlığının dozajını sürekli artırmaktadır. Türkiye hakkının, haklının yanındadır. Fransa'nın yanında olduğu da terör örgütleri, denizlerde yan kesicilik yapan korsanlardır.

Tarihin yanlış tarafındalar, Karabağ Türk'tür.

(Türk gemisine Akdeniz'de baskın)

Doğu Akdeniz'de kurulmuş mayınlı tuzaktır

Neşet ErtaşFarkındalık GünüDevlet Bahçeli

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