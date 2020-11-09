Pfizer ve BioNTech'in açıklaması sonrası altın, dolar ve euroda son durum!

Pfizer ve BioNTech tarafından üzerinde çalışılan koronavirüs aşısı ile ilgili gelen haberler piyasalarda "ralli" yaşanmasına neden oldu. Pfizer'in Başkanı ve CEO'su yaşanan gelişmeyi "bilim ve insanlık için harika bir gün" olarak nitelendirdi. BioNTech CEO'su ise daha önceki aşıların yüzde 60-70 oranında etkili olması beklenirken "yüzde 90'dan fazla bir oranın inanılmaz" olduğunu belirtti.



UMUTLAR ARTTI



Çin'de görülen ve tüm dünyaya yayılan covid-19 salgının da vaka sayısı 50 milyonu can kaybı da 1 milyon 250 bini geçti. Pfizer ile BioNTech tarafından açıklanan aşı haberi, salgının kontrol altına alınabileceği umutlarını artırdı.



PİYASALARDA HAREKETLİLİK BAŞLADI



Aşı haberinin ardından tüm dünya endeksleri yükselişe geçti, petrol %8 değer kazanırken altın %2 değer kaybetti. Son saatte brent 43$ seviyesine doğru yükselirken ons 1900 doların altına indi. BİST 100 kazancını %3 üzerine çıkararak 1.230 puana yükseldi. USD/TRY 8,03 seviyesinden işlem görürken gram altın, ons ve dolar kurundaki düşüşle günlük kaybını %8'e çıkardı, fiyat 490 TL seviyelerine geriledi.