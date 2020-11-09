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İngiltere Genelkurmay Başkanı: '3. Dünya savaşı çıkabilir'

İngiltere Genel Kurmay Başkanı Nick Carter, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu ekonomik kriz ve dünyadaki mevcut belirsizlik ve kargaşa ortamının 3. Dünya Savaşı'nın çıkma riskini artırdığını söyledi.

Dünya / 09 Kasım 2020 Pazartesi 23:01
İngiltere Genelkurmay Başkanı: '3. Dünya savaşı çıkabilir'

İngiltere Genelkurmay Başkanı Nick Carter'dan kritik bir açıklama geldi. Hayatını kaybeden İngiliz ordusuna mensup askerleri anma günü olan 'Remembrance Sunday'de konuşan Carter, dünyanın birçok noktasında bölgesel gerginlikler olduğunu, bu sorunların çözülmesi için hukuksal anlamda da hataların yapıldığını vurguladı.

YENİ BİR DÜNYA SAVAŞI RİSKİ ARTIYOR

Carter, yakın bir zamanda geniş çaplı çatışmaların artabileceğini belirterek, 'Şu anda dünya endişe içerisinde ve belirsiz bir gidişatta yaşıyoruz. Küresel rekabet oldukça yüksek ve sahip olduğumuz risk oldukça büyük. Bunun yanında her geçen gün artan tansiyon da, yanlış hesaplamalar ve planlar yapmamıza zemin hazırlıyor. Bu durum yeni bir dünya savaşı riskini de artırıyor. Bu risklerin bilince olmamız gerek' ifadelerini kullandı.

'DAHA ÖNCE DE BENZER ORTAM VARDI'

Kritik açıklamanın sahibi Carter sözlerine şöyle devam etti;

'Geçmişte yapılan hataları tekrarlayabilecek kişilere sesleniyorum. Önceki savaşlarda ölen insanları hatırlayın. Şu anda karşı karşıya kaldığımız en büyük risk, insanların yeni bir savaşa girmenin makul olduğunu düşünmeleridir. Geçmişi hatırlayın. Savaşa girmenin bir süreci, ritmi var. Önceki yüzyılda tansiyon arttı ve bu bazı yanlış hesaplamalara neden oldu ve sonunda da savaş çıktı. Umarım, bir daha böyle bir durumla karşılaşmayız.'

Öte yandan, 2018 yılında göreve gelen Nick Carter daha önce Bosna, Kosova ve Afganistan'da görev yapmıştı.

KosovaAfganistanİngiltere

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