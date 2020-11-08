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Rıza Bey Apartmanı'nın müteahhidinin yalanını Google ortaya çıkardı

İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Hüseyin Özkan verdiği ifadede, binanın altında daha önceden spor salonu olduğu ve bu dönemde kolonların kesildiğini iddia etti. Polis ise Google Earth'ten yaptığı incelemede bu bilgiyi yalanladı.

Güncel / 08 Kasım 2020 Pazar 09:58
Rıza Bey Apartmanı'nın müteahhidinin yalanını Google ortaya çıkardı

İzmir'de 114 kişinin öldüğü yıkılan binalarla ilgili yürütülen ve 7 kişinin tutuklandığı soruşturma ile ilgili yeni ayrıntılarına ulaşıldı. 37 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın tutuklanan müteahhidi Hasan Hüseyin Özkan ifadesinde, 'Binayı 1994'te tamamladım. Bayraklı'da 20'ye yakın bina yaptım. Hepsinde hazır beton kullandım. Bunlardan sadece Rıza Bey Apartmanı yıkıldı. Market, daha önce spor salonu olarak kullanılırken kolonlar kesildi. Bina bu nedenle çöktü' dedi. Polis tarafından geçmişe dönük Google Earth programı üzerinden yapılan uydu fotoğrafları incelemesinde marketin olduğu yerde daha önce spor salonu olmadığı belirlendi. İzmir'de 9 kişinin öldüğü Yılmaz Erbek Apartmanı'nın altındaki 7 dükkanın duvarlarının yıkılarak tek dükkan haline getirildiği ve bir marketler zincirine kiraya verildiği ortaya çıktı. Ayrıca ön cephedeki duvarların da yıkılarak cam vitrin yapıldığı anlaşıldı. Bazı kolonların kesildiği iddiaları da araştırılıyor. 14 kişinin öldüğü, Doğanlar Apartmanı'nın tutuklanan müteahhidi Çetin Doğan ise 'Binayı 1992'de tamamladım. Bu bina gibi 15 bina yaptım. Ancak bir tanesi yıkıldı' dedi. Apartmana 2008'de yapılan dayanıklılık testinde 3. derece sıvılaşma tespit edildiği ancak daire sahiplerinin yıkılıp yeniden yapılmasını reddettiği öğrenildi.

İFADE VERİRKEN BAYILDI

Kendisi de yaralanan ve 30 kişinin öldüğü Emrah Apartmanı'nın müteahhidi Hayati Uzun, hastanede verdiği ifadesinde, Erzincan depreminde kaybettiği torununun adını verdiği apartmanı 1993'te tamamladığını ve düzgün malzeme kullandığını söyledi. Uzun'un ifade sırasında bayıldığı öğrenildi. 11 kişinin öldüğü ve apartman sakinlerinin 'Her yağmur yağdığında apartmanın zeminin 30 santimetre su doluyordu. Dalgıç pompa ile boşaltıyorduk' dediği Yağcıoğlu Apartmanı'nın tutuklanan müteahhidi Şerafettin Ağır, bu iddiayı reddederek, '1996'da tamamladığımız binanın iki yanına içeri su dolmasın diye beton duvarlardan perdeleme yaptık' dedi.

AYDA BEBEK TABURCU OLDU

İzmir'de, 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, Ege Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu edildi. Hastaneden babası Uğur Gezgin'in kucağında üzeri bir ceket ile örtülerek ayrılan Ayda'nın, bir yakınının evine götürüldüğü öğrenildi.

Vitrin

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