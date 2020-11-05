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Polisin yüzüne tükürdü! ABD seçimlerinin ardından sokak eylemlerinde yüksek tansiyon

ABD seçimlerinde oy sayımları devam ederken, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump seçime müdahale edildiğini öne sürerek, oy sayımının durdurulmasını istedi. Sokaklara dökülen Trump taraftarları “Oy sayımını durdurun” protestosu düzenledi. Demokrat aday Joe Biden’ı destekleyenler ise, “Her oy sayılmalı” sloganlarıyla sokakları doldurdu. Başkent Washington DC, New York ve Chicago kentleri başta olmak üzere,bir çok şehirde halk sokaklara döküldü.

Güncel / 05 Kasım 2020 Perşembe 16:44
Polisin yüzüne tükürdü! ABD seçimlerinin ardından sokak eylemlerinde yüksek tansiyon

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarihinin en çalkantılı başkanlık seçimlerinden birini geçiriyor. Başkanlık seçimlerinin tamamlanmasının üzerinden bir gün geçmesine rağmen kazananın belli olmaması ve ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve destekçilerini kızdırdı.Trump'ın dün yaptığı açıklamada, seçimde usulsüzlük yapıldığını ileri sürerek 'oy sayımını durdurun' çağrısında bulunması ve seçim sonuçlarına avukatlarla müdahale edebileceklerini söylemesi üzerine bir çok kentte tansiyon yükseldi.



OYLAR SAYILMALI PROTESTOYA DÖNÜŞTÜ

Kritik seçimi önde götüren Demokrat aday Joe Biden'ın destekçileri ise Trump'ın açıklamalarına karşı 'Her oy sayılmalı' çağrısını yaparak sokaklara çıktı. Dün gece Washington DC, New York, Los Angeles, Arizona, Minneapolis, Chicago, Pensilvanya, Detroit, Baltimore ve Portland'da başlayan gösterilerde Trump karşıtları polisle çatıştı.

Beyaz Saray yakınlarında şiddetli çatışmalar yaşanırken, New York'ta da Manhattan'da çatışmalar büyüdü.



POLİSİN YÜZÜNE TÜKÜRDÜ, GÖZALTINA ALINDI

New York'ta Trump taraftarları ile polis arasında arbede yaşandı. Washington Square Park'ta barışçıl başlayan protestolar kısa sürede arbedeye dönüştü. Protestocuların West Village'a doğru yönelmesiyle birlikte şiddetlenen eylemlerde 60 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kimliği Devina Sing olarak belirlenen 24 yaşındaki protestocu polise 'Eylem hakkımız oy sayımını durdurun' diye bağırdı. Sing, polisin tepki vermemesi üzerine polisin yüzüne tükürdü.



Kadın protestocu, daha sonra polis müdahelesinin ardından gözaltına alındı. Bir çok kennteki protestolara müdahele için Ulusal Muhafızlar devreye girdi.

Amerika Birleşik Devletleri

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