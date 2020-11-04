USD (Alış - Satış) : 8,46 - 8,47 EURO (Alış - Satış) : 9,87 - 9,89

Viyana'yı kana bulayan terörist Türkiye'de yakalanmış!

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, beraberindeki yetkililerle düzenlediği basın toplantısında, önceki gün gerçekleşen terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Avusturya’nın başkenti Viyana’da 4 kişinin ölümüne yol açan teröristin 2018'de Türkiye'de tutuklanarak Avusturya'ya iade edildiği bilgisi paylaşıldı.

Güncel / 04 Kasım 2020 Çarşamba 23:08
Viyana'yı kana bulayan terörist Türkiye'de yakalanmış!

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 4 kişinin ölümüne yol açan teröristin temmuzda Slovakya'dan yasa dışı yollarla mermi satın almaya çalıştığı, bu durumun Avusturya istihbaratınca bilindiği ortaya çıktı.

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, beraberindeki yetkililerle düzenlediği basın toplantısında, önceki gün gerçekleşen terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nehammer, polisin incelemeleri sonucunda terör saldırısının 1 kişi tarafından yapıldığının anlaşıldığını söyledi.

Terör eylemine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirten Nehammer, 20 yaşındaki teröristle ilişkili olduğu düşünülen 14 kişinin gözaltına alındığını, söz konusu şahısların çeşitli uyruklara sahip olduğunu ifade etti.

AVUSTURYA'DA KURUMLAR ARASINDA KOPUKLUK

Nehammer, Avusturya basınında da geniş yer bulan saldırganın temmuzda Slovakya'dan mermi satın almak istediği ancak başarısız olduğu, bu durumu Slovakya yetkililerinin Avusturya Anayasayı Koruma ve Terörle Mücadele Birimine (İstihbarat) bildirdiği ancak istihbaratın bu bilgiyi savcılıkla paylaşmadığına ilişkin haberleri doğruladı.

Slovak istihbaratının, Avusturyalı muhataplarını bilgilendirdiğini aktaran Nehammer, söz konusu bilginin Adalet Bakanlığına iletilmesine ilişkin "Sonraki adımlarda (gelen bilginin savcılığa aktarılması konusunda) iletişimde bir şeyler açıkça ters gitmiş." dedi.

İSTİHBARATTAKİ SORUNU ÇÖZMEK İÇİN "KOMİSYON" ÖNERİSİ

İçişleri Bakanı Nehammer, istihbaratta yaşanan sorunun aydınlatılmasına ilişkin bağımsız komisyon kurulmasını istediğini vurgulayarak, kendinden önceki aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi'nden (FPÖ) eski İçişleri Bakanı Herbert Kickl'in istihbarat birimine "kalıcı hasarlar" verdiği suçlamasında bulundu.

Kamu Güvenliği Genel Müdürü Franz Ruf da saldırganın 2018'de Afganistan'a gitmeye çalıştığını ancak vizesi bulunmadığı için bunun mümkün olmadığını söyledi.

TÜRKİYE'DE TUTUKLANAN TERÖRİST İADE EDİLMİŞ

Teröristin daha sonra yine aynı yıl Türkiye'ye gittiğini, buradan da Suriye'ye geçmeye çalıştığını belirten Ruf, saldırganın Türkiye'de gözaltına alındığını daha sonra Avusturya'ya iade edildiğini aktardı.

Ruf, tutuklanan şahsın Yabancı Terörist Savaşçı kategorisinde yargılandığını ve 22 ay hapis cezasına çarptırıldığını ancak saldırganın cezasını tamamlamadan 11 ay önce şartlı tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Terör saldırısında hayatını kaybeden 4 kişinin ise kimliği belli oldu. Bu kişilerden 2'sinin Avusturya, 1'inin Alman, bir diğerinin ise Kuzey Makedonya vatandaşı olduğu bildirildi.

Avusturya'da önceki gün gerçekleşen terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı düzenleyen terörist de emniyet güçlerince etkisiz hale getirilmişti.

AfganistanSlovakyaAvusturyaSuriye

loading...

YAZARLARTAMAMI
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Kürşad Berkkan

MİLLİ İSTİHBARAT’IN GİZLİ SUUD OPERASYONU

Kürşad Berkkan
Ümit ÖZDEMİR

BİLGİSİZCE FETVA VERMENİN TEHLİKESİ!

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı