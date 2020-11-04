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Joe Biden'ı destekleyen CHP'liler Mahmut Tanal'ın oy torbaları üzerinde yattığı fotoğrafı paylaşıyor

Tüm dünya ABD'deki başkanlık seçimlerine kilitlendi. Daha önce Türkiye ile ilgili karanlık planlarını açık eden Joe Biden'a destek veren Cumhuriyet Halk Partililer de Biden'ın kazanacağını düşünerek Türkiye'deki her seçimde yaptıkları gibi "sandıkları terk etmeyin" uyarısı yaparak Mahmut Tanal'ın oy torbaları üzerinde yattığı fotoprafı paylaştı.

Güncel / 04 Kasım 2020 Çarşamba 10:00
Joe Biden'ı destekleyen CHP'liler Mahmut Tanal'ın oy torbaları üzerinde yattığı fotoğrafı paylaşıyor

Amerika Birleşik Devletleri 46. başkanını seçmek için 59. defa sandık başına gitti. Seçimlerde mevcut başkan Donald Trump ile Joe Biden karşı karşıya geliyor. Türkiye saatiyle 09.20 itibarıyla seçimi kazanan isim henüz belli değilken iki aday da destekçilerine oylara sahip çıkılması uyarısı yapıyor.

CHP'Lİ EREN ERDEM'İN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF
Cumhuriyet Halk Partili Eren Erdem de ABD seçimleriyle ilgili bir fotoğraf paylaştı. Ancak Erdem'in paylaştığı fotoğraf Türkiye seçimlerine ait bir kare. Eren Erdem, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın oy torbaları üzerinde uzandığı bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

BIDEN'IN KAZANMASINI İSTİYORLAR
CHP'liler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la iyi ilişkileri olan Başkan Donald Trump'ın yerine Joe Biden'ın kazanmasını istiyorlar. Hatırlanacağı üzere Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili skandal planlarının olduğu sözleri ortaya çıkmış muhalefet ise bu açıklamalara gerekli tepkiyi göstermemişti.

CHP GİBİ OYLAR ÇALINIYOR ALGISI YAPILIYOR
ABD başkanlık seçimlerinde de CHP'nin yakından bildiği durumlar yaşanıyor. Her seçimi kaybeden ve "oylar çalındı" yalanına başvuran CHP gibi ABD'de de her iki adayın taraftarları da diğer tarafı oyları çalmakla suçluyor.

Amerika Birleşik DevletleriMilletvekiliMahmut TanalRecep Tayyip Erdoğan

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