Joe Biden'ı destekleyen CHP'liler Mahmut Tanal'ın oy torbaları üzerinde yattığı fotoğrafı paylaşıyor

Amerika Birleşik Devletleri 46. başkanını seçmek için 59. defa sandık başına gitti. Seçimlerde mevcut başkan Donald Trump ile Joe Biden karşı karşıya geliyor. Türkiye saatiyle 09.20 itibarıyla seçimi kazanan isim henüz belli değilken iki aday da destekçilerine oylara sahip çıkılması uyarısı yapıyor.



CHP'Lİ EREN ERDEM'İN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF

Cumhuriyet Halk Partili Eren Erdem de ABD seçimleriyle ilgili bir fotoğraf paylaştı. Ancak Erdem'in paylaştığı fotoğraf Türkiye seçimlerine ait bir kare. Eren Erdem, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın oy torbaları üzerinde uzandığı bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.



BIDEN'IN KAZANMASINI İSTİYORLAR

CHP'liler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la iyi ilişkileri olan Başkan Donald Trump'ın yerine Joe Biden'ın kazanmasını istiyorlar. Hatırlanacağı üzere Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili skandal planlarının olduğu sözleri ortaya çıkmış muhalefet ise bu açıklamalara gerekli tepkiyi göstermemişti.



CHP GİBİ OYLAR ÇALINIYOR ALGISI YAPILIYOR

ABD başkanlık seçimlerinde de CHP'nin yakından bildiği durumlar yaşanıyor. Her seçimi kaybeden ve "oylar çalındı" yalanına başvuran CHP gibi ABD'de de her iki adayın taraftarları da diğer tarafı oyları çalmakla suçluyor.