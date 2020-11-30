USD (Alış - Satış) : 7,80 - 7,81 EURO (Alış - Satış) : 9,30 - 9,32

Koltuk sallanıyor...N'oldu Paşinyan? Ermenistan Cumhurbaşkanı'ndan flaş istek!

Azerbaycan karşısında başarısızlığa uğrayan ve ülkeyi kaosa sürükleyen Paşinyan'ın gitmesini Ermeni halkından sonra Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan da istedi.

Dünya / 30 Kasım 2020 Pazartesi 12:32
Koltuk sallanıyor...N'oldu Paşinyan? Ermenistan Cumhurbaşkanı'ndan flaş istek!

Dağlık Karabağ'da, Azerbaycan karşısında darmadağın olan Ermenistan'da hükümet ağır darbe aldı.

Ermenistan'da halkın sokağa dökülüp Nikol Paşinyan ve hükümetinin istifa etmesini talep etmesi, ülkede birinci gündem konusu.

Son olarak Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan da, Rusya'da bulunan Ermeni toplumu temsilcileri ile yaptığı toplantıda, Ermenistan hükümetine yönelik eleştirilerde bulundu.

PAŞİNYAN GİTMEK ZORUNDA

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Dağlık Karabağ meselesi ile ilgili Azerbaycan ile anlaşma imzalamak zorunda kalması ve Ermenilerin Karabağ'dan çekilmesini 'büyük trajedi' olarak nitelendiren Sarkisyan, 'Böylesine büyük bir trajedinin meydana geldiği herhangi bir ülkede çözüm vardır. Buna yol açan hükümet gitmek zorundadır.' ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM ÖNERİSİ

Sarkisyan, ülkedeki durumun seçimlerin yapıldığı iki yıl önceki durumdan çok daha farklı olduğuna dikkat çekerek, geçici ulusal birlik hükümeti kurulması ve erken seçim önerisinde bulundu.

Bütün partilerin üzerinde uzlaşacağı teknokrat bir hükümet kurulmasını teklif eden Sarkisyan, bu hükümetin 6 ay ya da 1 yıl çalışarak ülkeyi erken seçime götürebileceğini belirtti.

REFERANDUM TEKLİFİ

Sarkisyan, yeni seçimlere kadar ülkede Anayasa değişikliği için referandum yapılmasını da istedi.

Ermenistan'da Cumhurbaşkanı ya da Başbakan'ın ülke için önemli kararları tek başına almaması gerektiğini savunan Sarkisyan, 'Ülkemizde Anayasa hiç dengeli değil. Parlamento, hükümet ve Cumhurbaşkanlığı arasında denge olmalıdır.' diye konuştu.

Ayrıca Sarkisyan, Cumhurbaşkanının şu anda olduğu gibi parlamento tarafından değil, halk oylaması ile seçilmesi gerektiğini ifade etti.

ErmenistanAzerbaycan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR!

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement