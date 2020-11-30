30 Kasım'ın koronavirüs tablosu açıklandı!

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılarıyla birlikte her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 30 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı.







DAHA SIKI KORUNMA VE DAHA SIKI TEDBİRE İHTİYACIMIZ VAR



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 6.514 yeni hastamız var. Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun.