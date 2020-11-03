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İzmir için karar verildi, tarih belirlendi

İzmir’de yıkılan ve ağır hasar alan binalarlar ilgili son dakika haberi… Bayraklı ev Bornova ağırlıklı yıkılan ve ağır hasar alan binaların çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda İzmir’de yıkılması öncelikli binalar belirlenerek İzmir’de hasar tespit çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Ağır hasarlı 58 binanın yıkımına hızla başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum yıkımın tamamlanacağı ve yeni konutların teslim edileceği tarihi açıkladı. İşte İzmir’de yeni evlerin teslim tarihine ilişkin son dakika haberi

Güncel / 03 Kasım 2020 Salı 10:45
İzmir için karar verildi, tarih belirlendi

İzmir'de 6.6 şiddetindeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yıkılan ve ağır hasar alan binalara ilişkin hasar tespit çalışmalarını tamamladı. Son dakika haberine göre bugüne kadar 4.424 binada, 33 bin 434 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapıldı.

58 BİNA İÇİN 'ACİL' KODUYLA YIKIM İŞLEMİ BAŞLATILDI

Bölgede, 58 adet acil yıkılması gereken, ağır hasarlı bina bulunuyor. Az hasarlı bina sayısı 397, orta hasarlı bina sayısı ise 66. Ağır hasarlı binalarla ilgili yıkım çalışmaları başlatıldı.

BAKAN KURUM'DAN: 2 BİNADA YIKIM BAŞLADI, 1 AYDA TAMAMI BİTECEK

İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2 binada yıkım çalışması başlatıldı. Bugün (dün) arama kurtarma faaliyetlerini bitirdiğimiz alanlarda acil yıkılacak binalara ilişkin süreçleri başlatacağız. 1 ay içinde bu yıkım süreçlerini vatandaşımızla sonuna kadar götürmeyi planlıyoruz" dedi.

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) de en geç 1 ay içinde inşaat çalışmalarına başlayacağını vurgulayan Kurum, şunları söyledi:

"İZMİR'DE YENİ EVLERİ 1 YILDA TESLİM ETMİŞ OLACAĞIZ"

"Elazığ, Malatya ve Giresun'da olduğu gibi İzmir'de de bir yıl içinde, sağlam, güvenli konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 942 personel ile hasar tespit çalışmalarını sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza, muhtarlarımızla koordinasyon içinde hasarlı binalara ilişkin bilgilendirmeler yapacağız. Hasarlı binalara ilişkin hazırlanan broşürleri vatandaşlarımıza dağıtacağız. Valiliğimizin internet sitesinde binaların hasar durumlarına göre yapılması gerekenler de yer alacak."

HASARLI İŞYERLERİ İÇİN ÖDEMELER KAYMAKAMLIKLAR TARAFINDAN YAPILIYOR

Bakan Kurum, Seferihisar'da tekneler ve işyerlerinin zarar gördüğü alanlarda hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, tsunamiden zarar gören esnafa kısmi ödemelerin başlatıldığını, ödemelerin kaymakamlık eliyle yapıldığını belirtti.

EVLER TAMAMLANANA KADAR BARINMA DESTEĞİ; BİN KİŞİLİK PREFABRİK KONTEYNER KENT KURULUYOR

Vatandaşlara, çadırlardan ziyade kamu misafirhanelerinde kalmalarını tavsiye eden Kurum, şöyle konuştu: "Steril, sıcak, her türlü yemek ve barınma ihtiyacının giderilebileceği yaklaşık 7 bin 600 misafirhane kapasitemiz var. Sadece 139 vatandaşımız misafirhanelerde kalıyor. Vatandaşlarımız valiliğimiz, AFAD ve muhtarlarımıza misafirhaneler için başvurabilir.

Giresun

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