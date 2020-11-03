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Berat Albayrak müjdeyi verdi! Türkiye Almanya'yı geçti!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti milletvekillerini Türkiye'de ve dünyadaki ekonomik gelişmeler konusunda bilgilendirdi. Albayrak, "Türkiye üreterek, katma değer oluşturarak büyüyor. Ekonomideki güçlü toparlanma eğilimi Ekim ayında da devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Ekonomi / 03 Kasım 2020 Salı 20:53
Berat Albayrak müjdeyi verdi! Türkiye Almanya'yı geçti!

Bakan Berat Albayrak, bakanlık binasında AK Partili milletvekilleri ile bir araya geldi.

Ekonomik gelişmeler konusunda milletvekillerini bilgilendiren Albayrak, milletvekillerinin sorularını da yanıtladı.

Yaklaşık 3 saat süren toplantıda; Bakan Albayrak, özellikle pandemi sürecinde Türkiye'nin ekonomik durumunu anlattı.

Bu süreçte diğer ülkelerle kıyaslandığında Türkiye'nin çok iyi bir mücadele verdiğini belirten Albayrak, yaşanan sıkıntıları ise aştıklarını dile getirdi. Albayrak, "Türkiye üreterek, katma değer oluşturarak büyüyor. Ekonomideki güçlü toparlanma eğilimi Ekim ayında da devam ediyor. Sanayi üretimi salgın öncesi seviyesinin de üzerinde yükseldi. 2020 Mayıs- Temmuz döneminde 1 milyon istihdam oluşturuldu. PMI Ekim Ayı verilerine göre; son 5 aydır devam eden istihdamdaki iyileşme eğilimi ile istihdam oluşturma hızı son 32 ayın (Şubat 2018'den beri) en yüksek düzeyinde gerçekleşti. 2017 yılı sonundan beri ilk kez tüm sektörlerde istihdam artışı sağlanmıştır. Firmaların üretimi desteklemek için istihdam artırmaya devam etmesi toparlanmanın sürdürülebilirliğine ilişkin güvene işaret etmektedir. Normalleşme döneminde güçlü performans gösteren ihracatta Ekim Ayında 17.3 Milyar dolar ile Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık. 2020 yıl genelinde Yeni Ekonomi Programı tahminini aşmış olacağız" dedi.

"TÜRKİYE ALMANYA'YI GERİDE BIRAKTI"

Albayrak, 2020 Ocak- Eylül döneminde 25.9 milyon ton üretim ile Türkiye'nin, Almanya'yı geride bıraktığını, dünyanın en büyük ham çelik üreticileri arasında 7'nci sıraya yükseldiğini ve Avrupa'nın en büyük çelik üreticisi konumuna ulaştığı bilgisini paylaştı. Albayrak, milletvekillerinin döviz kurundaki yükselişine ilişkin sorularına ise "Bütün dünyada böyle. Bu süreçte inişler çıkışlar olabilir. En yakın zamanda normalleşir. Önemli olan süreci iyi yönetmek" değerlendirmesinde bulundu.

Almanya

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