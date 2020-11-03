ABD'de seçim günü! O iddialardan sonra! Sokağa indiler!

ABD'de olası gösterilere karşı sokaklarda Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırıldı. Ülke genelinde seçimlerin sonuçlarının açıklanmasının ardından karışıklık çıkacağı iddiaları güçlü şekilde dillendiriliyor.



PROTESTOLARI ÖNLEYECEKLER



ABD'de başkanlık seçimleri için oy kullanma işlemi devam ederken, seçim sonrası çıkabilecek protestolara karşı Ulusal Muhafız birlikleri Chicago, Atlanta, Philadelphia'da şehir merkezine konuşlandırıldı.



ÖNLEMLER ARTTIRILDI



ABD'de 59. başkanlık seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor. Ülke genelinde seçim sonrası olası protestolara karşı önlemler arttırılıyor.



ŞEHİR MERKEZLERİNE İNDİLER



Çok sayıda Ulusal Muhafız birlikleri zırhlı araçlarla Chicago, Atlanta, Philadelphia'da şehir merkezine konuşlandırıldı. Seçim sonrası yaşanabilecek şiddet olaylarına karşı önlem alındı.



KIYASIYA MÜCADELE SÜRÜYOR



Halkın yeni başkanını belirleyeceği seçimde Demokrat Parti'nin adayı eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti'nin adayı mevcut ABD Başkanı Donald Trump kıyasıya mücadele ediyor.