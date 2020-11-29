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Valilikten flaş koronavirüs kararı! Yüz yüze eğitim olacak mı ?

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada "Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30.11.2020 – 04.01.2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine oy birliği ile karar verildi." ifadelerine yer verildi.

Güncel / 29 Kasım 2020 Pazar 14:30
Valilikten flaş koronavirüs kararı! Yüz yüze eğitim olacak mı ?

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada 'Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30.11.2020 – 04.01.2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine oy birliği ile karar verildi.' ifadelerine yer verildi.



İSTANBUL VE BURSA'DA BENZER KARAR ALINMIŞTI

Dün yapılan açıklamada da, İstanbul'da 1 Aralık-4 Ocak arasında resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildiği belirtilmişti.

İstanbul Valiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'Sevgili İstanbullular, İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun kararı ile 01.12.2020 itibariyle 04.01.2021 tarihine kadar ilimiz genelindeki resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecektir.' ifadelerine yer verilmişti.



Aynı şekilde Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada da, son dönemde COVID-19 salgınında hızlı bir bir artış, vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü belirtilerek 'Bu kapsamda, Kovid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 arasında ilimiz genelindeki resmi ana okulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, kaymakamlarımız ve ilgili kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına karar verilmiştir' denilmişti.


Bursa Valiliği

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