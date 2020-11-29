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Ringlere geri dönen Mike Tyson'un kazandığı para dudak uçuklattı

Efsane boksör, Mike Tyson, 54 yaşında ringlere geri döndü. 51 yaşındaki Roy Jones Jr. ile karşılaşan ve rakibiyle berabere kalan Tyson'ın kazandığı para dudak uçuklattı.

Dünya / 29 Kasım 2020 Pazar 19:00
Ringlere geri dönen Mike Tyson'un kazandığı para dudak uçuklattı

54 yaşında ringlere geri dönen Mike Tyson ile 51 yaşındaki Roy Jones Jr. arasındaki maç büyük heyecana sahne oldu.

15 yıl aranın ardından düzenlenen gösteri maçında ringe çıkan Mike Tyson, rakibi Roy Jones karşısında daha istekli ve atak bir görüntü ortaya koydu.

Jones ise karşılaşmada daha tedbirli ve defansif bir oyun sergiledi.

8 raund süren mücadelede boksörler sık sık birbirlerine sarılarak dinlenmeye çalıştı.

İki isim de birbirini yaralamamaya özen göstererek dövüşmesi dikkat çekti.

Mike Tyson ile Roy Jones Jr. arasında yapılan boks mücadelesi berabere tamamlandı.

TYSON MAÇIN TEKRARINI İSTEDİ

Tyson maçın ardından müsabakayı ileriki bir tarihte tekrar yapmak istediğini belirtti.

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