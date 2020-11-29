Genç kızdan tüyler ürperten ifade! Önce darp sonra tecavüz

CHP'nin Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K., 23 yaşında genç bir kıza cinsel saldırı suçundan gözaltına alındı. Savcılık tarafından tutuklanması istenen U.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. CHP İstanbul teşkilatının karıştığı olayın ardından tecavüze uğradığı iddia edilen 23 yaşındaki genç kızın savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı. U.K.'nın, genç kızı saçlarından sürükleyip darp ettiği, sonrasında ise cinsel saldırıda bulunduğu öğrenildi.



İŞ YERİME GELEREK BULUŞMA TEKLİF ETTİ

Mağdur Z.Y. ifadesinde, 'U.K. benim çalıştığım cafeden arkadaşım olur, kendisi ile 1,5 ay kadar çalıştık sonra işten ayrıldı. Tahminen 40'lı yaşlardadır. Hiçbir zaman duygusal yakınlığımız olmadı. Son olaydan önce bir kalabalık arkadaş ortamında görüştük. 20 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde çalıştığım cafeye motorla gelerek akşam Maltepe'de bir cafede buluşmayı teklif etti. Aynı cafede müzisyen olan Ö** r isimli arkadaşıma beraber gidelim mi dedim ve kabul etti. U.K. ile beraber yürüyerek saat 20.00 sularında cafeye gittik.' dedi.



PANTOLONUMU AŞAĞI İNDİRDİ

U.K.'nın kendisini arkadaşının işyerine götürdüğünü söyleyen Z.Y., şöyle devam etti: 'Müzisyen arkadaşım dükkan önünde bekliyordu. Yaklaşık bir saat üçümüz beraber oturduk. Arkadaşımın işi çıkmasından dolayı yanımızdan ayrıldı. U.K. ile yarım saat baş başa oturduk. Cafede hiç kimse kalmamıştı. İşyeri U.K'nın arkadaşı olduğundan çalışanlarda yoktu. Ben sonra kalkmak istedim ama o kalmam için ısrar etti. Rahatsız oldum. Gitmek için ayağa kalktığımda U.K. beni kendisine çekip koltuğun üzerine aldı. Ben de masada bulunan bardağı elime alarak onun kafasında parçaladım. Bu sırada elim kesildi, öfkesiyle beni saçımdan sürükleyerek tuvalete götürdü burada tekme tokat darp etti. Pantolonumu aşağı indirdi üzerimde bulunan kıyafetimi de yukarı kaldırdı, sonra kendi pantolonunu aşağı indirdi. Saçlarımdan tutarak kafamı aşağı bastırdı ve cinsel saldırıda bulundu. Bu sırada aynaya bakarak kendini tatmin etti.'



YALVARDIM AMA DİNLEMEDİ…

Z.Y., korkunç anları şu ifadelerle anlattı: 'Boşaldığını görmedim sonrasında ben kendisine yalvardım bağırmaya başladığımda bana vurmaya devam etti. 'Bağırma burada kimse seni duymaz kapı da kilitli' dedi. Boğazımı sıkıp, 'seni burada S*****m sonra da kendimi öldüreceğim' diyerek tehdit etti. Ben şahıstan kurtulabilmek için yaşananları kimseye anlatmayacağımı onun da bir kızı olduğunu söyleyerek huyuna gittim. Bu olaylar yaklaşık 1-1,5 saat kadar sürdü, sonra kafede koltukta bulunan kanları bir bezle sildi, kafenin kapısının kilidini açarak gece saat 12:00 civarında V*an adlı arkadaşının evine götürdü. Kendisi kafenin müşterisi olur, daha önceden tanırım. Bu evde Van elime pansuman yaptı, ne olduğunu sorunca U.K. 'kavga ettik' dedi. U.K. beni eve bırakmak istediğinde ben korktuğumu Van'a belli etmem üzerine saat 00:30'da sıralarında V*an beni evime bıraktı. Sonrasında U.K. ile hiç görüşmedim ve her yerden engelledim. Ailemin duymasından korktuğum için de karakola gitmedim. Darp raporumu aldım. Beni alıkoyan cinsel saldırıda bulunan ve darp eden şahıstan şikayetçiyim.'

