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1.5 yaşındaki bebeği yalanlarına alet eden Halk TV'ye cevap

Halk TV'nin siyasi amaçlarla 1 buçuk yaşındaki bir bebeğin kullanıldığı ve ailesinin rencide edildiği yalan haberle ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Batman'da minik bebeğin koronavirüs testi pozitif çıktığı ve hastanede bekletildiği için can verdiği iddiasına ilişkin il Sağlık Müdürlüğü'nden flaş yalanlama geldi. Çocuğun hem bekletildiği hem de PCR test süreciyle ilgili Halk TV'nin tüm iddiaları yalan çıktı.

Güncel / 29 Kasım 2020 Pazar 17:59
1.5 yaşındaki bebeği yalanlarına alet eden Halk TV'ye cevap

Halk TV'de sağlık sistemini hedef alan yalan haberde; Batman'da 1 buçuk yaşındaki S.A isimli bir çocuğun 7 saat boyunca hastanede yer bulamadığı ve bu sebeple çocuğun yaşamını yitirdiği iddia edildi.Batman İl Sağlık Müdürlüğü konuya ilişkin basın bildisi yayınladı. Müdürlük 'Hastamızın yoğun bakımda yer bulamadığı için bekletildiği ve bu sebeple hayatını kaybettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktır' açıklamasını yaptı.




SON DAKİKA BÖYLE İFTİRA GÖRÜLMEDİ! HALK TV BEBEKLERİ BİLE ÇİRKİN SİYASETE ALET EDİYOR

Halk TV'de sağlık sistemini hedef alan yalan haberlere bir yenisinin daha eklendiği ortaya çıktı. Kanalın yayınladığı bir haberde 'Batman'da koronavirüs testi pozitif çıkan ve durumu kritik olmasına rağmen 7 saat boyunca hastanede yer bulamayan 1 buçuk yaşındaki S.A adlı çocuğun yaşamını yitirdiği' iddia edildi.

Batman İl Sağlık Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamada Halk TV'nin iddialarını yalanladı. Müdürlük'ten gelen açıklamada çocuğun teşhis, tedavi ve bakımına ilişkin tüm detaylar paylaşıldı.

TÜM DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklamasıyla Halk TV'nin yaptığı haberin yalan olduğu ortaya çıktı.

Batman İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan basın açıklamasında, 'Hastamızın yoğun bakımda yattığı için bekletildiği ve bu sebeple hayatını kaybettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktır' ifadeleri kullanıldı.

Batman İl Sağlık Müdürlüğünün açıklaması şöyle:

Bazı basın yayın organlarında 'Batman'da 7 saat boyunca yoğun bakım yatağı bekleyen çocuk yaşamını yitirdi!' başlıklı haberler üzerine bu açıklamaya gerek görülmüştür.

İddialar üzerine yapılan incelemede;

Tuberoskleroz hastası olan 18 aylık hastanın, epilepsi nedeni ile kalp ve beyin tutulumu mevcut olduğu ve bir üniversite hastanesinde takip edildiği anlaşılmıştır. Ateş ve halsizlik nedeniyle Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine başvuran hastaya uzman hekim tarafından gerekli tetkikler yapılmış, hastamız Yoğun Bakım Servisine izole bir şekilde yatırılarak bizzat başhekim ve çocuk uzmanı eşliğinde tedavisine başlanmıştır. İleti tetkik ve tedavi için 3. basamak yoğun bakım ihtiyacı doğması üzerine, hastamıza PCR testi yapılmıştır. Haberlerde hastanın bekletildiği iddia edilen sürenin, PCR testinin sonuçlanması için gereken süre olduğu anlaşılmaktadır. Oysa bu süre içerisinde de hastamızın zaten yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilmiştir.

Hastamız test sonucunun çıkmasının ardından covid hastaları için ayrılmış özel bir hastanede bulunan yoğun bakım servisine çocuk uzmanı eşliğinde transfer edilmiştir. Buradaki 3 günlük takip ve tedavisinin ardından tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki kurtarılamamıştır.

Hastamızın yoğun bakım yatağı için bekletildiği ve bu sebeple hayatını kaybettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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