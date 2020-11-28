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Adana’ya inmeye çalışan uçakta arbede

Alkollü yolcu ile Bergama Belediyespor deplasmanından dönen Kozanspor FK’lı futbolcular arasında kavga çıktı. Hostların arbedeyi yatıştırmaya çalıştığı anlar anbean kameraya yansıdı.

Güncel / 28 Kasım 2020 Cumartesi 13:25
Adana’ya inmeye çalışan uçakta arbede

İzmir-Adana seferini yapan yolcu uçağında Adana Havalimanı'na inişe geçtiği sırada büyük bir arbede yaşandı.

İddiaya göre, uçakta bulunan Kozanspor FK yöneticisine, arkasında oturan ve Mersin'e tatile giden 3 yolcu, maskesini çıkarttığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

‘BİRİ ALKOLLÜYDÜ' İDDİASI

Tartışma üzerine uçağın arka tarafından oturan futbolcular ile yardımcı antrenörler, 3 yolcudan bulundukları yerden kalkıp, futbolcuların arasında oturmalarını istedi.

Birinin alkollü olduğu öne sürülen 3 yolcu ile futbolcular arasında kavga çıktı.



“HERKES OTURSUN, İNİYORUZ”

Yolculardan biri, cep telefonuyla yaşananları görüntüledi.

Arbede sırasında bir kadın yolcunun 'Yeter ya' diyerek çığlık attığı görüntüde, kabin görevlilerinin inişte olduklarını belirterek, tarafları ayırmaya çalıştığı gözlendi.

Bir kabin görevlisi ise 'Herkes otursun, iniyoruz' diye bağırdı.



BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Yolcu uçağının Adana Havalimanı'na inmesinin ardından apronda da devam eden tartışma, polis ekiplerince sonlandırıldı.

Taraflar, birbirlerinden şikayetçi olmadı.


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