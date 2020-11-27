Tesla'da yeni skandal: 90 saniyede hacklendi

Son günlerde Tesla'nın ismi yeni yaptığı model veya çözümle değil de, daha çok skandalarla anılıyor. Üretim hataları nedeniyle geri çağrılan Tesla araçlardan sonra, Model X'te güvenlik açığı keşfedildi.



Sabah'ın WebTekno'dan aktardığı habere göre, Belçika'daki Leuven Üniversitesi'nde bir güvenlik araştırmacısı olan Lennert Wouters, Tesla'nın Model X otomobilini 90 saniye içinde ele geçirmeyi başardı. Üstelik araştırmacının aracı ele geçirmesi için fazlasıyla pahalı ekipmanlara da ihtiyacı kalmadı.



Lennert Wouters, Tesla Model X otomobillerde ve bu otomobillerdeki Key Fob anahtarında bir açık keşfetti. Araştırmacı, bu açıklar sayesinde aracın kimlik numarasını öğrenen ve aracın sahibinin anahtarına yaklaşık 5 metre yaklaşmayı başaran herkesin aracı ele geçirebileceğini belirtti.



Aracı ele geçirmek için sahip olunması gereken tek harici donanımsa yaklaşık 300 dolarlık fiyat etiketine sahip Bluetooth bağlantılı bir cihazdı. Çantaya kolaylıkla yerleştirilebilen bu cihaz telefondan kontrol edilebiliyordu. Tüm şartlar karşılandığında cihaz, yalnızca 90 saniye içinde Model X'in kilidini açan radyo kodunu ele geçirebiliyordu.



Olası hırsız bu sistemle Model X'le bağlantı kurmayı başardığında bir dakikalık uğraş sonucunda kendi cihazını Model X'le eşleştiriyordu. Ardından hırsızın yapması gereken tek şey arabaya binip kaçmak olacaktı.



Lennert Wouters, yaptığı açıklamada bu açık hakkında ağustos ayında şirketi bilgilendirdiğini belirtti. Tesla, Wouters'a anahtarlar için bir güncelleme yayınlayacağını açıkladı.



Wouters, Tesla'nın güncellemeyi bu hafta içinde yayınlamaya başlamayı planladığını ifade etti.