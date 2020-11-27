USD (Alış - Satış) : 7,80 - 7,81 EURO (Alış - Satış) : 9,30 - 9,32

Tesla'da yeni skandal: 90 saniyede hacklendi

Bir araştırmacı Bluetooth bağlantısıyla neredeyse bir buçuk dakika içinde Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla marka elektrikli otomobilin Model X'i hackleyip, ele geçirmeyi başardı. Böylece Tesla'daki güvenlik açığını ortaya çıkardı.

Teknoloji / 27 Kasım 2020 Cuma 16:28
Tesla'da yeni skandal: 90 saniyede hacklendi

Son günlerde Tesla'nın ismi yeni yaptığı model veya çözümle değil de, daha çok skandalarla anılıyor. Üretim hataları nedeniyle geri çağrılan Tesla araçlardan sonra, Model X'te güvenlik açığı keşfedildi.

Sabah'ın WebTekno'dan aktardığı habere göre, Belçika'daki Leuven Üniversitesi'nde bir güvenlik araştırmacısı olan Lennert Wouters, Tesla'nın Model X otomobilini 90 saniye içinde ele geçirmeyi başardı. Üstelik araştırmacının aracı ele geçirmesi için fazlasıyla pahalı ekipmanlara da ihtiyacı kalmadı.

Lennert Wouters, Tesla Model X otomobillerde ve bu otomobillerdeki Key Fob anahtarında bir açık keşfetti. Araştırmacı, bu açıklar sayesinde aracın kimlik numarasını öğrenen ve aracın sahibinin anahtarına yaklaşık 5 metre yaklaşmayı başaran herkesin aracı ele geçirebileceğini belirtti.

Aracı ele geçirmek için sahip olunması gereken tek harici donanımsa yaklaşık 300 dolarlık fiyat etiketine sahip Bluetooth bağlantılı bir cihazdı. Çantaya kolaylıkla yerleştirilebilen bu cihaz telefondan kontrol edilebiliyordu. Tüm şartlar karşılandığında cihaz, yalnızca 90 saniye içinde Model X'in kilidini açan radyo kodunu ele geçirebiliyordu.

Olası hırsız bu sistemle Model X'le bağlantı kurmayı başardığında bir dakikalık uğraş sonucunda kendi cihazını Model X'le eşleştiriyordu. Ardından hırsızın yapması gereken tek şey arabaya binip kaçmak olacaktı.

Lennert Wouters, yaptığı açıklamada bu açık hakkında ağustos ayında şirketi bilgilendirdiğini belirtti. Tesla, Wouters'a anahtarlar için bir güncelleme yayınlayacağını açıkladı.

Wouters, Tesla'nın güncellemeyi bu hafta içinde yayınlamaya başlamayı planladığını ifade etti.

Belçika

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR!

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement