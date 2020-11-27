USD (Alış - Satış) : 7,80 - 7,81 EURO (Alış - Satış) : 9,30 - 9,32

Onlarda Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacaklar

Rus basını, Dağlık Karabağ'da ortaya koyduğu başarı nedeniyle Kazakistan'ın Çin İHA'larından vazgeçip Bayraktar TB2 satın almayı planladığını yazdı.

Ekonomi / 27 Kasım 2020 Cuma 19:19
Onlarda Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacaklar

Kazakistan Savunma Bakanlığının Bayraktar TB2 İHA ilgisi Rus basınında gündem oldu. Uzmanların, Bayraktar TB2’lerin Rus silahlarının güvenilirliğini ciddi şekilde zayıflattığına yönelik ifadelerine yer veren Rus basını, Türk İHA’larının Karabağ’daki başarısına da vurgu yaptı.

Basında yer alan haberde, "Kazakistan Savunma Bakanlığı, Kafkasya'daki çatışmalarda muazzam bir üstünlük ortaya koyan ve yenilmez denilen modern hava savunma sistemlerini bile yerle bir eden Türk Bayraktar TB2’yi satın almayı planlıyor" denildi.

Daha önceden Çin İHA’larına yönelen Kazakistan’ın Kafkasya’daki başarısı sonrası Bayraktar TB2’ye yöneldiğini belirten Rus basını Kazakistan ordusunun yakın gelecekte çok sayıda Türk İHA’sına sahip olacağını yazdı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, "Kazakistan Savunma Bakanlığından bir heyet, İHA ve tesislerinin incelenmesi kapsamında 23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında 14’üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığını ziyaret etti." denildi.

Kazakistan

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR!

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement