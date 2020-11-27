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Korkutan uyarı! Koronavirüs kadar hızlı yayılıyor!

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Cafer Tanrıverdi, adenovirüslerin koronavirüs (corona virüsü) kadar hızlı yayılabildiğini belirterek, "Enfekte bireyden tüm aile fertlerine bulaşabiliyor. Bu hastalıktan korunmak için alınması gereken önlemler diğer tüm bulaşıcı hastalıklar ile benzerdir. Farklı olarak adenovirüslerin daha çok temasla bulaştığını düşünüyoruz. Bu nedenle hijyen kurallarına riayet edilmesi, kişisel eşyaların ortak kullanılmaması ve sık el yıkanması bu hastalıktan korunmak için özellikle gereklidir.” ifadelerini kullandı.

Güncel / 27 Kasım 2020 Cuma 21:24
Korkutan uyarı! Koronavirüs kadar hızlı yayılıyor!

Tanrıverdi, son günlerde değişen mevsimle beraber çok sayıda adenovirüslere bağlı kerato-konjonktivit vakalarının artığını bildirdi.

Dönem dönem salgınlar yapan adenovirüslerin ciddi işgücü kaybına da yol açtığını ifade eden Tanrıverdi, hastalığın sıklıkla karşılaşılan ilk bulgularını şöyle aktardı:

"İlk olarak genelde gözlerde kızarıklık, çapaklanma, batma, yanma, sulanma, ışık hassasiyeti, bulanık görme ve göz kapaklarında ödem meydana gelir. Belirtiler gözlemliyorsanız vakit kaybetmeden hekime başvurun. Bununla beraber, üst göz kapaklarında ödeme bağlı olarak düşme, gözlerde kaşıntı, göz ve baş ağrısı, kulak önünde ve çene altında yer alan lenf bezlerinde büyüme ve bu bölgelerde hassasiyet, ağrı ve bazen üst solunum yolu enfeksiyonu benzeri tablo eşlik edebilir. Hastaların diğer gözüne de bulaş çok fazla oranda olabiliyor.”

Tanrıverdi, hastalığın ilk semptomları ile karşılaşıldığı anda hekime başvurulması gerektiğine dikkati çekerek, “Adenovirüsler gözün önünde yer alan ve kornea olarak adlandırılan saydam tabakada görmeyi azaltabilen ve tedavisi oldukça güç lekelenmelere yol açabiliyor. Bu durumun tedavisi bazen aylar hatta yıllar alabilir.” uyarısında bulundu.

TEMASLA BULAŞIYOR, HIZLI YAYILIYOR

Tanrıverdi, adenovirüsler de Kovid-19 kadar hızlı yayılabildiğini, enfekte bireyden tüm aile fertlerine bulaşabildiğini aktararak, "Bu hastalıktan korunmak için alınması gereken önlemler diğer tüm bulaşıcı hastalıklar ile benzerdir. Farklı olarak adenovirüslerin daha çok temasla bulaştığını düşünüyoruz. Bu nedenle hijyen kurallarına riayet edilmesi, kişisel eşyaların ortak kullanılmaması ve sık el yıkanması bu hastalıktan korunmak için özellikle gereklidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Hastaların bu dönemde yaşam kalitesinin oldukça azaldığını da belirten Tanrıverdi, "Tedavide uzun süreli göz damlası kullanılması gerekiyor. Ayrıca bu hastalığın en az hasarla geçirilmesi ve diğer aile fertlerinin korunması için hasta kişinin erken dönemde antiviral göz damlasına başlaması ve hastaların hastalık hakkında bilgilendirilmesi oldukça önemlidir.” ifadelerini kullandı.

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