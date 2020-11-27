Bir CHP'li belediyede daha usulsüzlük tespit edildi! Tazminat kapıda...

İzmir'in Gaziemir Belediyesi'ne ait Sar-Bel Şirketi'nin eski Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol döneminde 29 yıllığına alt yükleniciye kiraladığı Sarnıç'taki piknik alanı ve mesire yeriyle ilgili hukuki süreçte yeni bir gelişme yaşandı.



İzmir 5. İdare Mahkemesi, belediyenin yaptığı tahliye işlemi ve sözleşme iptali ile işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının iptali işlemlerini hukuka aykırı bularak iptal etti. Mahkeme, alt yüklenici olan Lobi Petrol Şirketi'nin başvurusunu değerlendirerek belediye yönetiminin usulsüz işlemler yaptığını tespit etti.



HAKEDİŞLERİNİ ALAMAYINCA İŞ BIRAKTI



İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden kiralandıktan sonra alt yükleniciye verilen 100 dönümlük arazide büfe, kafeterya, restoran, paintbal, macerapark gibi sosyal etkinlik alanlarıyla yeme içme alanları bulunuyordu. Belediye ile karşı karşıya gelen Lobi Petrol Şirketi'nin ortaklarından birisinin aynı zamanda belediyenin temizlik işleri ihalesini alan Şeker Petrol A.Ş olduğunu belirten Belediye Başkanı Halil Arda çeşitli iddialarda bulunmuştu. Başkan Arda, tahliye kararı sonrasında belediye temizlik işlerinin iş bıraktığını, şantiyenin çalıştırılmadığını ve mağdur edildiklerini ifade etmişti. Gaziemir Belediyesi daha sonra çöp toplama hizmet alımının süresinin bitmesinden sonra çöp aracı ve kamyon satın alarak ilçedeki çöp toplama işini belediyeye ait araçlarla yapmaya başlamıştı.



BİZİ PARALI ASKERİ ZANNETTİ



Mahkeme kararı sonrasında konuşan Lobi Petrol Sahibi Mehmet Şeker, 'Belediye başkanı koltuğu oturunca kendisini Gaziemir'in sahibi, bizi de paralı askerleri sanmıştı. Mahkeme gereken cevabı verdi. Bizi rencide eden, onurumuzla oynayan belediye başkanı hakkında tazminat davası açacağız. Burada zararın maddi boyutunu tarif etmek imkânsızdır.' dedi.



Şeker ayrıca, belediye başkanının iki farklı konuyu birbirine karıştırarak kendilerini zan altında bıraktığını da söylerken kendi dönemlerinde aylık 500 bin TL maliyetle toplanan çöpün araçlar belediyenin olmasına rağmen şu anda 700 bin TL'ye mal olduğunu ve belediyenin zarara uğratıldığını iddia etti.



AH HALİL ARDA AH



AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca da yaptığı açıklamada, 'Ah Halil Arda ah… İşyeri ruhsatlarını iptal ettiğin zaman yanlış karar aldığını söyledik. Belediyeciliği bilmiyorsun, bari belediyemizin deneyimli bürokratlarına sorsaydın. Onlarca bilgili deneyimli bürokratımızı Sarnıç'a sürdün. Şimdi düştüğün duruma bak! Yaptığın yanlış, mahkeme kararıyla tescillendi. İnsan içine çıkacak yüzün var mı?' ifadelerini kullandı. Atmaca çöp toplama işinin şu anda 700 bin TL'ye mal olduğunu ve belediyenin zarara uğratıldığını öne sürdü.