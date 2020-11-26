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Trafikte kavga ettiği halk otobüsü şoförüne copla saldırdı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, özel halk otobüsü sürücüsü ile kavga eden bir kişi, otobüs sürücüsüne plastik copla saldırdı. Saldırı anı başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

3. Sayfa / 26 Kasım 2020 Perşembe 18:45
Trafikte kavga ettiği halk otobüsü şoförüne copla saldırdı

Olay dün akşam saatlerinde Gebze Sultan Orhan Mahallesi İlyasbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Gebze ile Yavuz Selim Mahallesi arasında sefer yapan 41 J 4302 plakalı özel halk otobüsünün sürücüsü Onur Turluk (34), trafikte seyir halindeyken önündeki aracın dörtlülerini yakarak aniden yavaşlaması üzerine selektör yaparak korna çaldı. Bunun üzerine kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü ile Onur Turluk arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen otomobil sürücüsü, aracının içerisinde bulunan plastik copu alarak aracının içerisinde bulunan Onur Turluk'un bulunduğu şoför mahaline doğru vurdu. Aracın camından koluna isabet eden cop darbesi nedeniyle yaralanan Turluk, iş göremez raporu aldı. Polis ekipleri kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

'KOLUMA COP DARBESİ ALDIM'

Olay anını anlatan özel halk otobüsü sürücüsü Onur Turluk, "Aracımla İlyasbey Caddesi üzerinde ışıklar mevkiindeyken, tanımadığım bir şahıs önümde yeşil ışık yanarken fren yaptı. Dörtlülerini yakarak durdu. Ben sadece korna ile uyarıp solundan devam ettim. Önümüzdeki virajı dönerken aracıyla benim önümü kesti. Copla önce araca vurmaya çalıştı. Ben de şoför camını açıp, 'Ne oluyor?' demeye kalmadan koluma cop darbesi aldım. Camı kapattım. Sonra şahıs kaçarak uzaklaştı olay yerinden. Bu şahsın bulunmasını özellikle rica ediyorum emniyet güçlerinden. Çünkü bu tamamen magandalık, şehir zorbalığı. Araçta 6-7 tane bayan yolcum vardı. Onlar da panik oldular. Aracın içerisinde bir kargaşa, bir korku oluştu. Kesinlikle bu şahsın bulunmasını istiyorum. Sonuna kadar şikayetçiyim. Darp raporu aldım. 5 gün iş göremez raporum var" dedi.

KAVGA ANI KAMERADA

Olay anı bölgedeki bir başka sürücünün cep telefonu ve otobüste bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, Onur Turluk'un aniden yavaşlayan otomobile selektör yaparak korna çalması ve ardından otomobil sürücüsünün elindeki plastik cop ile gelerek Turluk'a saldırması yer alıyor.

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