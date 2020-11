Maradona'nın inişli çıkışlı hayat hikayesi!

Geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı geçiren Diego Armando Maradona kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dünyaca ünlü eski futbolcunun ölümünü doğruladı.



Paylaşımda, AFA Başkanı Claudio Tapia'nın Maradona'nın ölümüyle derin üzüntü içinde olduğu belirtilerek, "Her zaman kalbimizde olacaksın" ifadesine yer verildi.



Geçirdiği kalp krizi sonrası 60 yaşında hayata veda eden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, ardında unutulmayacak bir kariyer bıraktı. Peki Maradona nasıl bir hayat yaşadı, Maradona'nın kariye nasıldı? İşte inişli çıkışlı hayatıyla Diego Armando Maradona.



Futbolculuğu döneminde Boca Juniors, Barcelona ve Napoli formalarıyla 9 kupa şampiyonluğu yaşayan, Arjantin Milli Takımı'yla 1986 Dünya Kupası'nı kaldırma başarısını gösteren Maradona, dünya futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.



Çoğu futbol otoritesinin, Brezilyalı Pele ile "tarihin en iyi futbolcusu" olarak kabul ettiği, kimilerinin ise Pele'den daha yetenekli olduğunu iddia ettiği Maradona, 30 Ekim 1960 tarihinde Arjantin'in Buenos Aires kentinde dünyaya geldi.



Fabrika işçisi bir baba ile ev hanımı bir annenin çocuğu olan Maradona'nın yeteneği 8 yaşında keşfedilir ve mahalle takımı Estrella Roja'da oynamaya başlar. Altyapısına girdiği Argentinos Juniors ile daha 16 yaşına girmeden profesyonel sözleşme imzalayan Maradona, 1981'de gittiği Boca Juniors'ta şampiyonluk yaşamasının ardından Avrupa'nın büyük kulüplerinden Barcelona'ya transfer oldu.



MARADONA'NIN AVRUPA KARİYERİ NASILDI?



1982-1984 yıllarında İspanyol kulübü Barcelona'da tüm kulvarlarda 58 maça çıkan ve 38 kez fileleri havalandıran Maradona, 3 kez kupa sevinci yaşadı. Arjantinli yıldız, 1983 yılında Kral Kupası, İspanya Süper Kupası ve La Liga Kupası şampiyonluğuna ulaştı. 1984 yılında efsanesi olacağı İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olan Maradona, tüm kulvarlarda 259 maçta forma giydi ve 115 gol attı. Napoli, Maradona sayesinde ligdeki güçlü takımlarla mücadele edebilecek seviyeye ulaşırken, bu dönemde 2 lig şampiyonluğunun yanı sıra birer kez UEFA Kupası, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası kulübün müzesindeki yerini aldı.



Napoli'nin ardından Sevilla, Newell's Old Boys ve son olarak da eski takımı Boca Juniors'ın formasını giyen Maradona, 1997 yılında aktif kariyerini noktaladı. Formasını giydiği takımlarda tüm kulvarlarda 588 maça çıkan Maradona, 312 gol kaydetti.



1986 DÜNYA KUPASI MARADONA'NIN ELLERİNDE



Maradona, Arjantin'in 1986'da müzesine götürdüğü FIFA Dünya Kupası'ndaki üstün performansıyla adını tüm dünyaya duyurdu.



Futbol dünyasından bir Maradona geçti! İnişli çıkışlı hayatıyla Diego Armando Maradona... İşte Maradona kimdir sorusunun cevabı

Turnuvanın çeyrek finalinde elle attığı golle tartışmaların hedefi olan yıldız oyuncu, aynı maçta topu 60 metre taşıyıp 5 kişiye çalım atarak fileleri havalandırdı. Bu gol, 2002'de FIFA tarafından yapılan oylamada "yüzyılın golü" seçildi.



Maradonalı Arjantin, 1986 Dünya Kupası finalinde Batı Almanya'yı 3-2 yenerek şampiyonluğa uzandı.



Maradona, milli takım formasıyla 91 maça çıkarken, 34 gol attı.



BÜYÜLEYİCİ KARİYERİNDE SKANDALLAR EKSİK OLMADI



Arjantin'in 1990 Dünya Kupası'nda finale yükselmesinde büyük pay sahibi Maradona'nın uyuşturucu sorunu, 1991'de kamuoyuna yansıdı. Aynı yıl uyuşturucu kullanmaktan 15 ay ceza alan ünlü futbolcu, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 1994 Dünya Kupası'ndan ihraç edildi.



Bu bağımlılığı yüzünden 2004 ve 2007'de ciddi sağlık sorunları yaşayan Maradona'nın Napoli forması giydiği 1984-1991 yıllarından kalma 37 milyon avrodan fazla vergi borcu, İtalyan yetkililerle sürekli sorun yaşamasına neden oldu.



TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ FUTBOLCULUĞU GİBİ OLMADI



Futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın teknik direktörlük hayatı, aktif kariyerinin aksine pek de başarılı geçmedi.



Tarihin en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Arjantinli yıldız, kupalarla dolu bir kariyerden sonra başladıkları teknik direktörlükte hayal kırıklığı yaşatan isimler arasında yer aldı.



Maradona, teknik direktörlük hayatına de ülkesinde adım attı. Argentinos Juniors'tan takım arkadaşı Carlos Fren ile 1994'te Textil Mandiyu, 1995'te ise Racing kulüplerini çalıştıran efsane oyuncu, 2008'de Alfio Basile'nin yerine Arjantin Milli Takımı teknik direktörlüğüne getirildi.



Kamuoyunun da etkisiyle 2010 Dünya Kupası sürecinde milli takımın emanet edildiği Maradona'nın görevine, Arjantin'in çeyrek finalde karşılaştığı Almanya'ya 4-0 yenilerek elenmesinin ardından son verildi.



Sivri dilliliğiyle tanınan Maradona, 2 yıllık milli takım teknik direktörlüğü süresince de rahat durmadı. Arjantin'in 2010 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandığı, elemelerdeki Uruguay galibiyeti sonrası basın mensuplarına hakaret eden Maradona'ya, FIFA tarafından 2 ay ceza verildi.



Daha sonra El-Vasl, El-Fujairah, Dorados de Sinaloa ve Gimnasia de La Plata takımlarını çalıştıran Maradona, parlak futbolculuk kariyerinin gerisinde kaldı.



İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Diego Armando Maradona'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.



Ronaldo'nun sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Bugün ben bir arkadaşıma, dünya da ebedi bir dehaya veda ediyor. Tüm zamanların en iyilerinden biri. Benzersiz bir sihirbaz. Çok erken ayrılıyor, ancak sınırları olmayan bir miras ve asla doldurulmayacak bir boşluk bırakıyor. Huzur içinde uyu, asla unutulmayacaksın." ifadeleri kullanıldı.



Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın vefatı nedeniyle UEFA organizasyonlarında bu hafta oynanacak maçlarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.



UEFA, kararın yanı sıra Başkan Aleksander Ceferin'in taziye mesajını da sosyal medya hesabından paylaştı. Maradona'nın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirten Ceferin, "Dünya futbolunun en büyük ve ikonik figürlerinden biriydi.



Dehası ve karizmasıyla harika bir futbolcuydu. İhtişam ve yeteneğiyle genç ve yaşlı taraftarları heyecanlandıran biri olarak tarihe geçecek." ifadelerini kullandı. Ceferin'in bu haftaki maçlarda Maradona'nın anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması talimatı verdiği kaydedildi.