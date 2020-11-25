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Kuruluş Osman'da geceye damga vuran sahne!

ATV ekranlarında her Çarşamba günü yayınlanan ve milyonları ekrana kilitleyen Kuruluş Osman dizisi 35. bölümü yine geceye damgasını vurdu. ‘Kuruluş Osman’ın heyecanla izlenen 35. bölümünde, Kulucahisar Kalesi’ne giren ve Nikola’nın askerleri tarafından yakalanan Osman Bey, zekice planını uygulamaya koydu. Osman Bey, Nikola'yla olan konuşmasında "Bize böyle öğrettiler, az sonra ölecekmiş gibi" diyerek vatan sevgisinin önemini bir kere daha gösterdi.

Televizyon / 25 Kasım 2020 Çarşamba 22:53
Kuruluş Osman'da geceye damga vuran sahne!

ATV ekranlarında her Çarşamba günü yayınlanan ve milyonları ekrana kilitleyen Kuruluş Osman dizisi 35. bölümü yine geceye damgasını vurdu. 'Kuruluş Osman'ın heyecanla izlenen 35. bölümünde, Kulucahisar Kalesi'ne giren ve Nikola'nın askerleri tarafından yakalanan Osman Bey, zekice planını uygulamaya koydu. Osman Bey, Nikola'yla olan konuşmasında "Bize böyle öğrettiler, az sonra ölecekmiş gibi" diyerek vatan sevgisinin önemini bir kere daha gösterdi.

"BİZİM YOLUMUZ ZAFER ADIMIZ MUZAFFERDİR"

Gizli geçitten girdiği Kulucahisar Kalesi'nde Bizans askerleri tarafından ele geçirilen ve bağlanarak Nikola'ya götürülen Osman Bey'in rahatlığı Nikola'nın dikkatinden kaçmadı.

"Hırsına yenik düştün Osman! Bu kaleye bu kadar sık gelmemeliydin" diyen Nikola'ya meydan okuyan Osman Bey "Ölümü öldürenler yenilmez Nikola. Bizim yolumuz zafer adımız muzafferdir" cevabını verdi.

Nikola "Ama yenildin Osman! Buraya tek başına gelerek ne yapmayı umuyordun" diyerek niyetini sorgularken, kol yeninde sakladığı küçük hançer sayesinde iplerinden kurtulan Osman Bey, Nikola'yı gafil avladı ve muhafızlarını da etkisiz hale getirmeyi başardı.

OSMAN BEY, SÖĞÜT'E YAPILACAK SALDIRIYA ENGEL OLABİLECEK Mİ?

Osman Bey, Söğüt'e yapılacak saldırıya engel olabilecek mi? Nikola ölecek mi? Savcı Bey ve Dündar Bey'i Kulucahisar Kalesi'nde ne bekliyor? Yavlak Arslan, İnegöl Kalesi'ni almayı başarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi? Sağlığı kötüye giden Ertuğrul Bey'in akıbeti ne olacak?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 35'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Burak ÖzçivitOsman Bey

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