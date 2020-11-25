Koronavirüse karşı üretilen altın ve gümüş maskeler 1500 ile 20 bin lira arasında satılıyor

Fatih'in Eminönü semtindeki tarihi bir handa 32 yıldan bu yana gümüş üzerine çalışan 43 yaşındaki Sabri Demirci, Kovid-19 salgını nedeniyle bir süre dükkanını açamadı.



Demirci, bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sonucu gümüşün antibakteriyel olduğunun tespit edilmesi üzerine evinde geçirdiği 2,5 ayda gümüşten maske yapmaya karar verdi. Haziran ayında açtığı dükkanında maske için kalıp çalışmalarına başlayan Demirci, uzun çabaları sonucu kalıbını çıkardığı altın ve gümüş maskelerin üretimine geçti.



'GÜMÜŞ MASKE MİKROP BARINDIRMAZ'



AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Sabri Demirci, 4,5 aydır maske kalıbı ve tasarımıyla uğraştığını belirterek, 'Nihayet çıkardık. Dünyada ilk olan antibakteriyel gümüş maskeyi üretiyoruz. Saf 999 ayar. İçerisinde hiçbir şekilde bakır, nikel kaplama bulundurmaz. Gümüş maskenin özelliği üzerinde hiçbir şekilde bakteri, mikrop barındırmaz.' dedi.







'ALT VE ÜST TARAFLARINDA İPEKTEN YAPILMIŞ SÜNGERLER VAR'



Gümüş maske sayesinde mikroptan uzak kalınacağını dile getiren Demirci, şöyle devam etti: '20 gram bir ağırlığı var maskenin. Bu da sizde negatif bir şekilde etki yapmıyor. Bunun içerisinde, alt ve üst taraflarında ipekten yapılmış sünger var. O süngerler yüzde konforu sağlıyor. Herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Nefes almakta bir sıkıntı yaşanmıyor.



Gümüşün antibakteriyel olması sebebiyle bir mikrop en fazla 5 dakika yaşayabiliyor. Bunun daha önce araştırmaları bilim insanlarınca yapılmış. Gümüşün bu şekilde bir özelliği olduğu söyleniyor. Gümüş zaten sağlık sektöründe de çok kullanılan bir maddedir.'







18 AYAR MASKE 20 BİN LİRA



Gümüş maskenin fiyatını 1500 lira olarak belirlediklerini söyleyen Demirci, 'Bu maskeler kendi sanal mağazamız ile uluslararası sanal mağazalar ve gümüş ve altın satan dükkanlardan temin edilebilir. Maske pandemi nedeniyle hayatımızın vazgeçilmezi oldu. Biz de bunu saf gümüşten ürettik. Rahatlıkla alıp kullanılabilir.' diye konuştu.



Şu an 300'e yakın maske ürettiklerini ve üretim için gerekli insan gücünü de sağladıklarını belirten Demirci, 'Hazır bir kadro da üretim için hazır. Tabii ki herkese yetecek kadar üretim yapamayız, gümüş değerli olduğu için. Haftalık üretimimiz 150-200 civarı olacak. Altın maske ise 25 gram geliyor. Onun da fiyatı 20 bin lira. Altının kendisi çok pahalı şu anda. Gramajı 465 lira civarı. İşçiliği de biraz daha uğraştırıyor bizi.' bilgisini verdi.







'SİLİNİP KURULANDIKTAN SONRA TEKRAR KULLANILABİLİR'



Ürünü öncelikle yurt içine, daha sonra da yurt dışına satmayı planladıklarını ancak yurt dışından gelen teklifleri de değerlendirdiklerini kaydeden Demirci, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Amerika'daki firmalarla da görüştük. Vatandaşlar maskeyi yıkayarak rahatlıkla kullanabilir. Gümüş yumuşak olduğu için hırpalanmaya gelmez.



Yumuşak bezle silinip kurulandıktan sonra tekrar kullanılabilir. Evladiyelik bir şey. Aldığınız zaman, 'Aldık, kullandık, atacağız.' diye bir şey yok. Diğer maskeleri günlük kullanıyoruz.



Kullandıktan sonra da çöpe atılıyor. Herkes günde 1 tane maskeyi çöpe atsa yığınla çöp olur. Bunu atmak gibi bir durumumuz yok. Pandemi bittikten sonra isterlerse paraya da çevirebilirler ya da bir korona hatırası olarak saklayabilirler.'