Son dakika 'Efsane Cuma' uyarısı: Bunu yapan yanar, Süper cuması kabusa dönüşür

Alışveriş çılgınlığında son dakika uyarısı. Türkiye'de alışveriş çılgınlığı olarak bilinen efsane, şahane ya da süper Cuma ismi verilen indirim gününde internetten 2 milyar liralık satış bekleniyor. Ancak bu alışverişi yapacak olan vatandaşlardan kritik konulara dikkat etmeyenlerin efsane cuması kabusa dönüşebilir. İşte tam da bu noktada işin uzmanından son dakika uyarıları geldi. SABAH'ın edindiği bilgi ve uyarılar bu hafta süper cuma konusunda indirimli alışveriş yapmak isteyen vatandaşların rehberi olacak.



EN KRİTİK UYARI:SANAL KART KULLANIN



Süper Cuma indirimine ilişkin uzmanlar vatandaşı ilk olarak alışveriş yapacakları kart konusunda uyarıyor. Limitlendirilmiş ve ana kartınızı etkilemeyecek olan sanal kart internet alışverişlerinde hayat kurtarıyor. Sitelerin güven damgasına ve ismine dikkat edin. Alışverişi sanal kartla yapın. Sanal kart açma işlemlerini internet bankacılığından ya da telefon bankacılığından alacağınız destekle oluşturabilirsiniz.



EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ HEYECANINIZI KULLANARAK KABUSU YAŞATMASIN



ABD'de 'Black Friday' olarak bilinen Türkiye'de de 'Efsane Cuma, Süper Cuma, Muhteşem Cuma' olarak adlandırılan alışveriş günleri başladı. İndirim kampanyaları tüketicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşınca dolandırıcıların da iştahı kabardı. Uzmanlar, vatandaşları internet alışverişi konusunda son dakika uyarlarına şöyle devam etti;



SİTENİN GÜVEN DAMGASINA DİKKAT!



Uzman isimlerin gerçekleştirdiği uyarılardan bir diğeri de hem dijital hem de vergi kimlikleri. Alışveriş yapacağınız sitenin güven damgasına dikkat edin. Sanal kartlarınızın limitini sıfırlayın. Alışveriş yapacağınız sitenin ismini kontrol edin.



2 MİLYARLIK SATIŞ BEKLENİYOR



Her yıl kasım ayının son haftasında yapılan, indirim tutkunlarının yakından takip ettiği, alışveriş çılgınlığına denk gelen 'Süper Cuma' bir hafta boyunca devam ediyor. Bu yıl internet alışverişlerinin rekor kırması bekleniyor. Elektronikten giyime, ayakkabıdan ev aletlerine kadar birçok ürünün yüzde 70'lere varan oranlarda indirimle satıldığı e-ticaret sitelerinde bu yıl yapılacak alışveriş miktarının 2 milyar TL ile rekor kırması bekleniyor.



AYIPLI MAL ALMA İHTİMALİNİZ DE VAR



Ancak online alışverişlerde kimi zaman yanıltıcı indirimler, lojistik süreçlerde aksama, kötü niyetli satıcılarca ayıplı mal gönderimi veya bedelin tahsil edilip hiç mal göndermeme gibi mağduriyetler de ortaya çıkabiliyor. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu incelemelerini yapıyor. Vatandaşı mağdur edenlere yönelik idari yaptırımlar uygulanacak. İnternet alışverişleri konusunda uzmanlar da yine kritik son dakika bilgileri verdi.