Joe Biden'dan yeni açıklama: Seçim bitti!

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşen Başkanlık seçimleri ile ilgili yeni bir açıklama daha geldi.



JOE BİDEN'DAN YENİ AÇIKLAMA



ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, 3 Kasım'da ABD'de yapılan Başkanlık seçimlerinin sona erdiğini duyurdu.



"SEÇİM BİTTİ"



Twitter üzerinden açıklama yapan Biden, "Seçim bitti. Taraftarlığı ve birbirini şeytanlaştırmak için tasarlanmış söylemleri bir kenara bırakmanın zamanı geldi. Bir araya gelmeliyiz" dedi.





