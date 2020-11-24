USD (Alış - Satış) : 7,92 - 7,93 EURO (Alış - Satış) : 9,40 - 9,41

ABD'de koronavirüs kabusu sürüyor!

Şüphesiz dünyada koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke ABD oldu. ABD'de koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 260 bine yaklaşmış durumda. Salgın adeta kontrolden çıktı ve acı tablolar gelmeye devam ediyor. New York'ta Kovid-19'dan ölenlerin cesetlerinin bekletildiği soğutmalı tırlar ise bunun en büyük örneği.

Dünya / 24 Kasım 2020 Salı 22:59
ABD'de koronavirüs kabusu sürüyor!

İlk olarak Çin'de görülen ardından tüm dünyayı esir alan koronavirüs salgınında ölümler bir türlü durmuyor.

Sağlık Bakanlıkları tarafından yapılan günlük duyurularda pandeminin yeniden alevlendiği açıkça görülmekte. Şüphesi dünyada koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke ABD oldu. ABD'de koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 260 bine yaklaşmış durumda.

Salgın adeta kontrolden çıktı ve acı tablolar gelmeye devam ediyor. New York'ta Kovid-19'dan ölenlerin cesetlerinin bekletildiği soğutmalı tırlar ise bunun en büyük örneği.

New York'ta, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölen çoğu kimsesiz ya da cenaze masraflarını karşılayamacak kişilerin cesetleri, hala salgının zirve yaptığı ilkbahar aylarında kurulan soğutmalı tırlarda bekletiliyor.

Amerikan medyasının New York Baş Tıbbi Muayene Ofisi'ne dayandırdığı bilgilere göre, şehirde koronavirüs patlaması yaşandığı günlerde gezici morg olarak kurulan soğutmalı tırlarda 600'den fazla cesedin bekletildiği söyleniyor.

Yetkililer, Brooklyn sahilindeki soğutmalı tırlarda bulunan yüzlerce cesedin, aileleri bulunamayan veya binlerce dolara mal olan bir cenaze törenini karşılayamayacak kişilere ait olduğunu belirtti.

Brooklyn kentindeki bir limanda bekleyen onlarca beyaz morg tırı görüntülendi. Nisanda, kimsesiz ve yoksullara ait cesetler, Manhattan'a yakın Hart adasına gömülmüştü. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin geçici mezar alanlarına toplu gömülmelerinin doğru olmadığını söylemişti.

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR! (

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement