ABD'de koronavirüs kabusu sürüyor!

İlk olarak Çin'de görülen ardından tüm dünyayı esir alan koronavirüs salgınında ölümler bir türlü durmuyor.



Sağlık Bakanlıkları tarafından yapılan günlük duyurularda pandeminin yeniden alevlendiği açıkça görülmekte. Şüphesi dünyada koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke ABD oldu. ABD'de koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 260 bine yaklaşmış durumda.



Salgın adeta kontrolden çıktı ve acı tablolar gelmeye devam ediyor. New York'ta Kovid-19'dan ölenlerin cesetlerinin bekletildiği soğutmalı tırlar ise bunun en büyük örneği.



New York'ta, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölen çoğu kimsesiz ya da cenaze masraflarını karşılayamacak kişilerin cesetleri, hala salgının zirve yaptığı ilkbahar aylarında kurulan soğutmalı tırlarda bekletiliyor.



Amerikan medyasının New York Baş Tıbbi Muayene Ofisi'ne dayandırdığı bilgilere göre, şehirde koronavirüs patlaması yaşandığı günlerde gezici morg olarak kurulan soğutmalı tırlarda 600'den fazla cesedin bekletildiği söyleniyor.



Yetkililer, Brooklyn sahilindeki soğutmalı tırlarda bulunan yüzlerce cesedin, aileleri bulunamayan veya binlerce dolara mal olan bir cenaze törenini karşılayamayacak kişilere ait olduğunu belirtti.



Brooklyn kentindeki bir limanda bekleyen onlarca beyaz morg tırı görüntülendi. Nisanda, kimsesiz ve yoksullara ait cesetler, Manhattan'a yakın Hart adasına gömülmüştü. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin geçici mezar alanlarına toplu gömülmelerinin doğru olmadığını söylemişti.