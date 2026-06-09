Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Ege Bölgesinin kıyı kesimlerinde parçalı bulutlar hakimken iç kentlerinde yer yer yağışlar etkili oluyor. Günün en yüksek sıcaklıkları İzmir ve Denizli'de 34, Afyonkarahisar'da 28 derece.Akdeniz Bölgesinde parçalı bulutlu bir hava var. Ancak bölgenin batısı yağışlı havanın etkisinde kalıyor. Sıcaklıklar Antalya'da 29, Adana'da 32, Kahramanmaraş'ta 35 derece.İç Anadolu Bölgesinde parçalı bulutlu bir hava var. Eskişehir ve dolaylarında yağışlar da görülüyor. Gündüz sıcaklıkları ise 25 ile 30 derece arasında. Çarşamba günü bölgenin genelinde sağanak yağışlar bekleniyor.Karadeniz Bölgesinde parçalı bulutlar hakim. Sıcaklıklar ise Bolu'da 27, Samsun'da 25, Trabzon'da 23 derece. Çarşamba günü bölgenin batısında ve doğusunda yağışlı bir hava bekleniyor.Doğu Anadolu Bölgesinin kuzey kesimlerinde yağışlar görülürken Bölgenin kalanında parçalı bulutlu bir hava hakim. Gündüz sıcaklıkları Kars'ta 20, Malatya ve Elazığ'da 30, Hakkari'de 26 derece.Güneydoğu Anadolu Bölgesinde önümüzdeki üç günlük dönemde güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar ise bu dönemde genellikle 30 ile 35 derece arasında.