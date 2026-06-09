Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Konferansları Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: "Terörsüz Türkiye süreci stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. Gardımızı indirdiğimiz anda bize bu topraklarda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar. Bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yoktur." ifadelerini kullandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Konferansları Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;



Bugün Milli Güvenlik Konferansları'nın açılışını yapmak üzere bir aradayız. Bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz diyorum.



Talimatlarımız doğrultusunda hazırlanan Milli Güvenlik Konferansları'nın başarılı geçmesini temenni ediyorum. Programa katkı verecek tüm katılımcılara şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum.



Milletçe stratejik önemi yüksek zorlu bir coğrafyada asırlardır varlık gösteriyoruz. Avrupa'dan Orta Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada ecdadımız at koşturmuş devletler kurmuştur.



'KÜLLERİMİZDEN DOĞDUK'



Nice zorluklarla karşılaştık. Nice badirelerden geçtik. Ama her defasında anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğduk. Bugüne kadar devletimizin güvenliğini güvenceye alma noktasında kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık. Cumhuriyetimizi bu anlayışla kurduk. 40 yılı aşan terörle mücadelemizi yine bu anlayışla sürdürdük. Ağır bedeller ödedik. Çok önemli kazanımlar elde ettik. Türkiye bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost-düşman herkese göstermiştir.



'TERÖRSÜZ TÜRKİYE DEVLET VİZYONUDUR'

Terörsüz Türkiye süreci stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. Gardımızı indirdiğimiz anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar. Bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yoktur.



Çağımızın güvenlik anlayışında enerji hatlarına yapılan saldırı da, bankacılık sistemini işlemez hale getiren siber tehdit de doğrudan milli güvenliğin alanına giriyor. Savaş meydanlarında tanklar ve füzeler kadar yazılımlar da belirleyici bir rol oynuyor.



'YAPAY ZEKA CİDDİ RİSKLER DE BARINDIRMAKTADIR'



Veri güvenliğine çok önem veriyoruz. Doğru kullanıldığında yapay zeka karar alma sürecini hızlandırmaktadır. Yapay zeka ciddi riskler de barındırmaktadır. Yapay zekayı etik, hukuki, toplumsal boyutları olan bir güvenlik meselesi olarak ele almak tercihten öte zorunluluktur.



Türkiye harp sahalarını en iyi okuyan ülkelerden biri olmuştur. Kendimizi sürekli geliştirmeye çalıştık. Savunma sanayimizi güçlendirerek dışa bağımlılığımızı en aza indirdik.



Sahip olduğumuz kapasitenin değerini etrafımızı kuşatan krize baktığımızda çok net görüyoruz. Türkiye Yüzyılı ifadesinde anlamını bulan büyük ve güçlü Türkiye'yi adıma adım inşa edeceğiz. İlham kaynağımız milletimizdir. Türk milleti var oldukça devletimiz de var olmaya devam edecektir.

