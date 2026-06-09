MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar!

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:Ortadoğu'da kazan kaynamakta bölgemizin kalbine her geçen gün yeni hançerler saplanmaktadır. Yakın coğrafyada harlanan Ateş yalnızca düştüğü yeri değil sınırları aşan gökleri karartan denizleri kabartan tehlikeli yangına dönüşmüştür. Bölgemizde her kriz bir anda ortaya çıkmış değildir, emperyal hesaplar vardır. Bölgemiz ilk defa masa başı hesaplara, dışarıdan dayatılan statülere maruz kalmamaktadır. Türk milleti köşeye sıkıştırılamaz.İsrail barışa meydan okuyor. Müzakere masasına bomba düşüyorsa şantaj vardır.Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir. Terörsüz Türkiye derken içeride huzuru, dışarıda caydırıcılığı sınırlarımızda emniyeti bölgemizde istikrarı ve milletimizin birliğini aynı anda savunuyoruz. Terörsüz Türkiye hedefi kararlılıkla sürdürülecektir.CHP'li belediyelerde kendini gösteren şaibe ve yönetim aczi bugün Genel Merkez'e sirayet etmiştir. CHP bugün milletin karşısına kendi iç hesaplaşmasının koltuk kavgasının kurumsal aklını tüketen hizip mücadelesinin gölgesiyle çıkmaktadır. Özgür Özel ateşe körükle gitmemeli.