Buca’da belediye personeline maaş gibi rüşvet! 3 yıl boyunca para akışı devam etti

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde CHP'li Buca Belediyesi'ne yönelik yapılan yolsuzluk soruşturmasında aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da bulunduğu 42 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.12 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbirleri uygulandı. Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni detaylar da ortaya çıktı.Soruşturma kapsamında yapılan dijital materyal incelemelerinde Örgün İnşaat sahibi Hakan Ördek'in telefonunda 'Faruk Belediye' olarak kayıtlı olan Buca Belediyesi'nde büro işçisi olarak çalışan ve tutuklanan Faruk Korkmaz'ın 2023'ten 27 Mayıs 2026 tarihine kadar çeşitli tarihlerde Ördek'ten para istediği ve aldığı ortaya çıktı.Söz konusu konuşmalar ve dekontlar Whatsapp konuşmalarında tespit edilirken, Ördek'in belediyeye vermiş olduğu dilekçeleri rüşvet karşılığında Faruk Korkmaz aracılığıyla takip ettirip hızlandırmasını istediği belirlendi.Gizli bir tanık ifadesinde ise Hakan Ördek'in Kozağaç mevkiinde yaptığı projede kitle aşımı ve daire artışı yaptığı ve bunun karşılığında Hakediş ve Yapı Kullanma biriminde görevli Oğuzhan Aksoy'a 500 bin lira rüşvet verdiği ifade edildi.Ayrıca 13 yarış atı sahibi olmasıyla gündeme gelen belediye memuru Bahadır Yılmaz'ın da Hakan Ördek'ten, Kozağaç mevkiindeki projenin oturma ruhsatına onay vermek için 1 milyon lira rüşvet istediği ortaya çıktı.Gizli tanık, Ördek'in imar müdürü Hakan Okutucu ve Bahadır Yılmaz'a toplamda 800 bin lira rüşvet verdiğini bildiğini söyledi.Hakan Ördek'in, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ve Mali Şube Müdürlüğü'ne gönderilen ihbarda ise oturma ruhsatı alırken yapının mimarlarından Ecem adlı mimara da 500 bin lira rüşvet verdiği ifade edildi.Soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı.İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, 'Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, zimmet' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır' ifadelerine yer verildi.