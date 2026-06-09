23 BİN GENÇ İLE TÜGVA YAZ OKULU SAKARYA LANSMANI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından geleneksel hale getirilen ve her yıl yüz binlerce ortaokullu gencin heyecanla beklediği “Yaz Okulu” projesinin 2026 yılı lansman programı Sakarya'da gerçekleştirildi.Sakarya'da bulunan Aziz Duran Parkı'nda düzenlenen coşkulu lansman programına; TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi N. Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hasan Erbağ, İl Müftüsü Mehmet Aşık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, İl Sağlık Müdürü Kayhan Özdemir ve birçok kaymakam ve ilçe belediye başkanının yanı sıra çok sayıda davetli, veli ve binlerce ortaokullu genç katıldı.Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak hayata geçirilen ve bu yıl #RenklensinYazOkulumuz mottosuyla kapılarını aralayan Yaz Okulu projesi, ortaokul öğrencilerinin hem eğleneceği hem de kendilerini çok yönlü geliştireceği bir içerik sunuyor. Geçtiğimiz yıllarda yüz binlerce gence ulaşarak rekor kıran proje, bu yıl çıtayı daha da yukarı taşıyarak 500 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.“GENÇLER! TÜRKİYE YÜZYILI'NI, DÜNYAYA DAMGASINI VURAN TÜRKİYE'Yİ SİZLER İNŞA EDECEKSİNİZ”Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan lansman programında ortaokullu gençlere hitap eden TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi N. Bilal Erdoğan, konuşmasında yaz tatilinin verimli geçirilmesinin önemine değindi. Erdoğan, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösterecek TÜGVA Yaz Okulları'nda çocukların oyunlar oynayacağını, eğitim alacağını ve akranlarıyla keyifli bir yaz dönemi geçireceğini ifade etti.Sözlerine devam eden Erdoğan, “Geçen sene Yaz Okulu'na gidenler el kaldırsın bakalım. Şimdi okullarının tatile girmesine az kaldı. Yaz geldiği için mutlu musunuz gençler? Yazımızı sıkılarak geçirmiyoruz. Nasıl geçirelim yazımızı? Eğlenerek geçirelim. Arkadaşlarımızla geçirelim. Türkiye Gençlik Vakfı ortaokuldan itibaren çocuklarımızın; gençlerimizin kendi ülkesini, ülkemizi vatan yapan değerleri tanıyarak yetişmesini hedefleyen bir gençlik vakfı. Bu sebeple siz gençlere hitap eden Yaz Okullarımızı, kamplarımızı, kitap okuma yarışmalarımızı düzenleyerek sizlerin bu vatana canı gibi bakacak cesur, güçlü geleceğin dünyasına çok büyük etki edecek bireyler olarak yetişmenizi hedefliyoruz. Bunların sonucunda siz okullarınızda da başarılı olacaksınız. Hayatınızda da başarılı olacaksınız. Çok güzel yuvalar kuracaksınız. Çok güzel çocuklarınız olacak inşallah. Ve inanın çocuklar Türkiye dünyanın merkez ülkelerinden biri olacak yirmi birinci yüzyılda. Gençler, ‘Türkiye Yüzyılı'nı, dünyaya damgasını vuran Türkiye'yi sizler inşa edeceksiniz. Buna hazır mısınız? Hiçbir sıradan işimiz olmayacak. Hep iddialı olacağız. Futbolda en iyi futbolcular gibi. Bilimde en büyük bilim adamları gibi. İş dünyasında en başarılı iş insanları gibi. Her ne işi yapıyorsak, her zaman iddialı olacağız. Çünkü Cumhurbaşkanımız bize ‘Türkiye Yüzyılı' vizyonunu ortaya koydu. Ne demek Türkiye Yüzyılı? İddia sahibi olmak demek. Sıradan işler yapmamak demek. Çok çalışmak demek. Doğru olmak, dürüst olmak demek. Güvenli olmak demek. Ecdadımıza yüzyıllar boyunca güvenilmiş. Ecdadımız mazlumları korumuş, kollamış. Şimdi de dünyadaki mazlumlarının, yardıma muhtaçlarının korunmaya desteği ihtiyacı var. Eğer biz güçlü olmazsak onları koruyacak başka bir güç yok. Onun için gençler kendinize dünya çapında hedefler koyup o hedeflere yürümelisiniz. Gençler, TÜGVA her adımda sizin yanınızda olacak. Sizi destekleyecek. Sizi yüreklendirecek. Yalnız kaldığınızda yanınızda olacak. Hepinize çok güzel bir yaz diliyorum. Bu yıl, Türkiye'nin dört bir yanında hedefimiz yarım milyon Yaz Okulu öğrencisi. Gençlerimiz bu yaz da eğlenceli ve renkli bir yaz geçirecek. Çok güzel okumalar, dersler ve çalışmalar yapacak. Kur'an okumayı öğrenmemiş kimse kalmayacak inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.“ONLAR BİZİ ZİNCİRLEYECEK KADAR AKILLIYSA BİZ DE GEMİLERİ KARADAN YÜRÜTECEK KADAR CESURUZ”Yaz Okulu projesinin gençler için önemini paylaşan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise şöyle konuştu: “Türkiye Gençlik Vakfı olarak bizler eğitimde fırsat eşitliği diyor ve ülkemizin dört bir tarafında Yaz Okullarımızı başlatıyoruz. Bu kapsamda istiyoruz ki gençlerimizin kalbini Kur'an-ı Kerim'in nuruyla, sporun disipliniyle ve aynı zamanda bilginin gücüyle tahkim etmek istiyoruz. Bu kapsamda Sakarya'daki TÜGVA Yaz Okulu'na tüm genç kardeşlerimizi davet ediyoruz. Şimdi ben size bir şey sormak istiyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Recep Tayyip Erdoğan'ı duydunuz mu? Recep Tayyip Erdoğan kimdir? Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızdır, gençler. Peki, biz gençlere ne söylemiş biliyor musunuz? Biz ancak rükuda eğiliriz. Şimdi ben size soruyorum. ‘Elif' gibi dik olmaya var mısınız? Şimdi ikinciyi soruyorum. İstanbul'un Fatih'i aynen şöyle söylüyor. Onlar bizi zincirleyecek kadar akıllıysa biz de gemileri karadan yürütecek kadar cesuruz. Cesur olmaya var mısınız? Biz de gençlerimize çok güveniyoruz. Gençler, Yaz Okulu'na hazır mısınız? Bunun için enerji lazım. Enerjiniz var mı? Heyecanınız var mı? Aksiyonunuz var mı? Allah'a emanet olun. Büyüklerime çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun.”Beşinci, gençlerin sadece 6 haftalık yaz dönemine değil, tüm yaz dönemlerine talip olduklarını ifade ederek tüm ortaokullu öğrencileri TÜGVA Yaz Okulları'na davet etti.TÜGVA Yaz Okulu kapsamında ortaokullu gençler; Kur'an-ı Kerim ve Siyer dersleri gibi manevi eğitimlerin yanı sıra futbol, basketbol, voleybol, ödüllü yarışmalar, akıl-zeka oyunları ve kültür gezileriyle dolu dolu bir 6 hafta geçirecek.TÜGVA tarafından Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek projeye dair detaylı bilgi için tugva.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.