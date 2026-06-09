İkiye bölünen CHP’de gergin gün! Grup toplantısı savaşı: Kılıçdaroğlu mu Özel mi konuşacak?

İstinaftan çıkan 'mutlak butlan' kararından bu yana çift başlı bir görüntüye bürünen CHP'de iç savaşın sonu gelmiyor. Genel merkezde başlayan büyük kriz, TBMM koridorlarına kadar sıçradı. Kılıçdaroğlu'nun bu hafta grup toplantısı yapacağını duyurması üzerine gözler günlerdir Özgür Özel ve destekçilerinin atacağı adıma çevrilmişti.Dün MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Özel, 'Benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak.' dedi. Özgür Özel'in bu adımına rağmen genel merkez kanadı geri adım atmadı. Özel'in açıklamalarının hemen ardından TBMM Başkanlığı'na mektup yazan Kılıçdaroğlu, 'CHP genel başkanı olarak sunuş konuşmasını yapacağım.' dedi.CHP Milletvekili Faik Öztrak ise Özel'e sert mesaj verdi. Öztrak, 'Butlan kararı ve alınan tedbir neticesinde, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP genel başkanıdır. Grup başkanı, genel başkana bağlı çalışır. Baskın bir kapalı grup toplantısı düzenleyip kendini grup başkanı seçtirmek, 'tanımıyorum' dediğin butlan kararını tanıyıp artık genel başkan olmadığını kabul etmektir.' dedi.Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun dün CHP TBMM grup yönetim kuruluna da bir yazı göndererek kürsüye çıkacağını bildirdiği, ancak grup yönetiminin bunu işleme almayarak Özgür Özel'in kürsüde konuşacağı bir gündemi kaleme aldığı ve TBMM Başkanlığı'na ilettiği de ortaya çıktı.TBMM'DE yaşanması muhtemel büyük kriz öncesi partinin üst düzey isimleri de Kılıçdaroğlu'na destek vermek için TBMM'ye gelme kararı aldı. CHP'li eski milletvekili Gürsel Tekin, 'CHP'nin kurumsal kimliğini genel başkan temsil eder. Saat 13.30'da CHP, TBMM'de grup toplantısını gerçekleştirecek. Biz de bu toplantıya tanıklık edeceğiz' dedi. CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen de Kılıçdaroğlu'nun yanında olmak amacıyla TBMM'ye geleceğini açıkladı.Özgür Özel'in sosyal medyadaki resmi iletişim kanalından yapılan paylaşımda Özel'in grup toplantısında konuşacağı belirtilerek, 'Genel merkezimize yönelik çirkin saldırının bir benzerini yeniden sahnelemeye hazırlananlar bulunmaktadır. Mafyatik tipleri arkalarına alarak demokrasiyi, parti hukukunu ve millet iradesini hiçe sayan bu girişimleri halkımızın takdirine havale ediyoruz' denildi. Paylaşım, Kılıçdaroğlu kanadının tepkisini çekti.