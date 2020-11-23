CHP'de şok istifa: 'Atatürk diyemeyen partide ne işim var'

Atatürk tartışmalarıyla tepki çeken CHP'de ayrılık rüzgarı devam ediyor. Beşiktaş Kulübü'nün Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın yeğeni Esra Seba Oğul, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini duyurdu. Esra Seba, 'Atatürk adını bile hissetmeyince söyleyemeyen ve bu duruma seyirci kalan bir zihniyetle yoluma devam edemem' dedi.



VATANIMA VE MİLLETİME OLAN SAYGIM SONSUZ

CHP'den ayrıldığını Sosyal Paylaşım Sitesi Facebook hesabından ilan eden Esra Seba Oğul, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 'Sevgili yol arkadaşlarım, ben, bugüne kadar önceliğim ailem olmak üzere ki soyadını taşıdığım ailenin adına yakışır hareket etmenin onuru ve gururu ile yol almaya çalıştım. İnandığım, güvendiğim Atatürkçü ve vatansever kimliğimden asla ödün vermedim. İnsanlara, vatanıma, milletime olan sevgi ve saygım sonsuz. Hizmet aşkı ile başladığım siyaset hayatıma Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisinde devam etmek için, partimin 6 ok ilkelerine olan bağlılığını bildiğim için mücadele ve hizmet ettim.'



CHP ZİHNİYETİ BENİMLE UYUŞMUYOR

'Atatürk' diyemeyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu isim vermeden eleştiren Esra Seba Oğul, 'Atatürk adını bile hissetmeyince söyleyemeyen ve bu duruma seyirci kalan bir zihniyetle yoluma devam edemeyeceğime karar verdim. Beni tanıyan bütün dostlarımın bildiği gibi yardımseverliğim ve merhamet duygularımla elimin yettiği dokunabildiğim her yere yetişmeye çalışan bir karakterim var. Son nefesimi verene kadar da bu karakterimdir değişmez.



Bu güne kadar bana inanan, güvenen bütün dostlarıma minnettarım. Ancak inandığım mensubu olduğum partimde yaşadığım hayal kırıklıkları, CHP denen zihniyetin bana, kişiliğim ve karakterimle uyuşmadığını verdiğim mücadelenin yetmediğini gördüğüm için CHP deki bütün görevlerimden istifa etmeye karar verdiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hakkınızı helal edin.' açıklamasını yaptı.