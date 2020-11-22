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CHP'li Çeviköz'ün Biden çağrısına Ak Parti'den sert tepki!

CHP'li Ünal Çeviköz'ün ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'a yaptığı çağrıya tepki yağmaya devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "CHP’li Ünal Çeviköz’ün yabancı otoritelerden demokrasi talebinde bulunması vahim bir yaklaşımdır." dedi.

Güncel / 22 Kasım 2020 Pazar 09:21
CHP'li Çeviköz'ün Biden çağrısına Ak Parti'den sert tepki!

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz'ün katıldığı bir online panele yaptığı skandal açıklamalarına AK Parti'den çok sert tepki geldi. AK Parti SÖzcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında; 'CHP'li Ünal Çeviköz'ün yabancı otoritelerden demokrasi talebinde bulunması vahim bir yaklaşımdır.' ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde;

VAHİM BİR YAKLAŞIM!

Demokrasimiz bedeli ödenmiş ve hak edilmiş bir demokrasidir. Milletimiz, iradesinin kimse tarafından gasp edilemeyeceğini demokrasi tarihine silinmeyecek şekilde yazmıştır. CHP'li Ünal Çeviköz'ün yabancı otoritelerden demokrasi talebinde bulunması vahim bir yaklaşımdır.

CHP'li Çeviköz, Türkiye'nin Libya'da ambargoyu ihlal ettiğine dair şikayetini Amerikalılara iletiyor, Biden'dan Türkiye'de demokrasi talep ediyor. Demokrasi anlayışı 'ithalat demokrasisi' olan bir anlayış bu.

Demokrasi anlayışı 'ithalat demokrasisi' olan bu anlayış, yabancı otoritelerden meşruiyet tedarik etmeye çalışıyor. Türkiye'de son kullanma tarihi geçmiş vesayet anlayışları ise 'vesayet ihracatı'na geçmiş gözüküyor.



'YABANCI OTORİTELERE 'SİYASİ ARZUHAL' YAZMAK UTANÇ VERİCİ BİR SİYASİ SAVRULMALIDIR'

Demokrasimizin banisi ve hamisi millet iradesidir. Başkalarından demokrasi talep etmek için yabancı otoritelere 'siyasi arzuhal' yazmak utanç verici bir siyasi savrulmalıdır. Demokrasinin dünyaya açık olması başka şeydir, demokrasi için dış payanda ve ithal irade aramak başka şey

'VATAN SAVUNMASI TİCARET KONUSU DEĞİLDİR'

CHP'li Çeviköz, Türkiye'nin güvenliği ve vatan savunması için aldığımız S-400'leri iptal edeceklerine dair Amerikan yönetimine açık çek veriyor. Türkiye'nin güvenliği ve vatan savunması ticaret konusu değildir. Bu konuda siyasi pazarlık asla kabul edilemez.

Bu zihniyet Libya konusunda ambargoyu deldiğimizi savunarak Fransa'nın tezlerini, KKTC'de Kapalı Maraş'ın açılmasını eleştirerek Yunanistan'ın tezlerini, Suriye'den çekilmemizi isteyerek PYD ve Esed rejiminin tezlerini uluslararası arenada destekliyor ve Türkiye'yi şikayet ediyor.

Ak PartiFransaÖmer ÇelikYunanistanSuriye

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