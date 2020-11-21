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Esrarengiz olay! İsveç'te 3 önemli isimden biriydi, Türk asıllı subay kayboldu

İsveç'te Silahlı Kuvvetler'de görev yapan 31 yaşındaki Türk asıllı Deniz Komando Subay Deniz Arda'nın gizemli bir şekilde kaybolduğu bildirildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Arda'nın babası Yüksel Arda, oğlu için, "İsveç'e herhangi bir saldırı sırasında ülkede savunma silahlarını harekete geçirecek 3 önemli subaydan biriydi. Oğlumun da bulunduğu bu üç subay güvenlik nedeniyle aynı anda uçağa bindirilip ya da farklı bir göreve gönderilemezdi." dedi.

Dünya / 21 Kasım 2020 Cumartesi 19:10
Esrarengiz olay! İsveç'te 3 önemli isimden biriydi, Türk asıllı subay kayboldu

İsveç'in başkenti Stockholm'de Silahlı Kuvvetler'de görev yapan ve 3 gün önce 80 kilometrelik koşuya çıkan 31 yaşındaki Türk asıllı Deniz Komando Subay Deniz Arda'nın gizemli bir şekilde kaybolduğu bildirildi.
 
İsveç Silahlı Kuvvetlerin resmi internet sayfasında yayımlanan kayıp ilanında, Arda'nın perşembe gününden sonra "esrarengiz bir biçimde kaybolduğu" duyuruldu.
 
"Özel yetiştirilmiş bir komando"
Arda'nın babası Yüksel Arda, oğlunun perşembe günü Stockholm'ün Nacka bölgesinde 80 km'lik bir koşuya çıkacağını bildiklerini, daha sonra ise oğlundan haber alınamadığını bildirdi.
 
Oğlunun özel yetiştirilmiş bir komando olduğunu anlatan baba Arda, "Oğlum Stockholm'de Deniz Kuvvetlerine ait bir askeri okulun müdürüydü. Pazar günü İsveç'in kuzeyinde bir kasabaya 50 askerle gidip eğitim verecekti. Askeri uçak 50 kişiyle söz konusu kasabaya gitmiş. Benim oğlum uçakta bulunmayınca askeriye beni arayarak haber verdi." dedi.
 
Oğlunun en son perşembe günü görüldüğünü belirten baba, "Oğlum perşembe günü Stockholm'de bir spor salonunda antrenman yapmış daha sonra 80 km'lik bir koşuya çıkacakmış. Spor salonundan çıkış görüntüsü var, ondan sonra hiçbir iz bulunmuyor. Evinde, cep telefonu, kimliği ve koşuya çıkmak için hazırladığı sırt çantası masasında duruyor." ifadelerini kullandı.
 
Güvenlik kameralarını taramayı kabul etmediler!
Son üç gündür askeriyenin ve sivil toplum kuruluşlarının her yerde oğlunu aradığının söyleyen baba Arda, "Stockholm'deki polisten oğlumun evinin yakınında bulunan bölgelerinin güvenlik kameralarının taranmasını istedim. Eleman eksikliği nedeniyle bu isteğimi reddettiler. Son üç gündür askeriye ve sivil unsurlar oğlumun muhtemel koşuya çıktığı bölgeye yoğunlaşarak arama yapıyor." dedi.
 
3 önemli subaydan biriydi
Oğlunun İsveç Silahlı Kuvvetlerinde farklı görevleri de olduğunu anımsatan baba Arda, "İsveç'e herhangi bir saldırı sırasında ülkede savunma silahlarını harekete geçirecek 3 önemli subaydan biriydi. Oğlumun da bulunduğu bu üç subay güvenlik nedeniyle aynı anda uçağa bindirilip ya da farklı bir göreve gönderilemezdi. İnşallah kısa sürede güzel bir haber almak istiyoruz." diye konuştu.

İsveç

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