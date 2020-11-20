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Eski Bakan Faruk Çelik'ten ekonomide reform açıklaması!

Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomide ve hukukta yapılacak önemli reformlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ekonomi / 20 Kasım 2020 Cuma 23:50
Eski Bakan Faruk Çelik'ten ekonomide reform açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hukuk ve ekonomi alanında büyük bir reformlara imza atılacağını duyurması bir çok kesim tarafından oldukça olumlu karşılandı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından uzun süredir yükseliş trendini sürdüren döviz kurları düşüşe geçti. 

ÖNÜ ARKASI DÜŞÜNÜLMEYEN AÇIKLAMALAR TÜRKİYE'YE ZARAR VERMEKTEDİR!

Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'te konuyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Twitter üzerinden bir tweet dizisi paylaşan Çelik, yapılacak reformların toplumun her kesiminde memnuniyetle karşılandığının altını çizerek; 'Sayın Cumhurbaşkanımızın “ekonomide ve hukukta reform yapılacak” açıklaması, toplumun her kesiminde büyük memnuniyetle karşılanmıştır.  Bunun altında yatan ana neden AK Parti’nin reformcu kimliğinin ve pratiğinin bilinmesidir. Bu noktada başta karar vericiler olmak üzere herkese büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir.  Önü arkası hesap edilmeden sarfedilen bazı açıklamaların, oluşan bu güven ortamına zarar vereceği açıktır.' ifadelerini kullandı. 

'REFORMLARI SORUMLULUĞU YÜREĞİNDE SIRTINDA VE KAFASINDA HİSSEDENLER YAPMIŞTIR!'

Çelik şu şöyle devam etti: 

'Parti yönetiminde çok seslilik, istişare zemininde olduğu müddetçe sorunların çözümüne katkı sağlar. Aksi takdirde heva ve hevesleri besler ki bunun da ne ülkemize ne milletimize faydası vardır.Unutmamak gerekir ki “yük kiminin sırtında, kiminin kafasında, kiminin de yüreğindedir.”  Reformları bugüne kadar yükü/sorumluluğu hem sırtında hem kafasında hem de yüreğinde hissedenler yaptı, başkaları değil.' 

Faruk ÇelikRecep Tayyip Erdoğan

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