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Bakanlık duyurdu! Çalışan şirketinde hisse sahibi olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, çalışma hayatında yeni bir uygulama başlatmak için kolları sıvadı. Ekonomiye katkı sunacak düzenleme ile çalışanların görev yaptığı şirketlerde hisse sahibi olmasının önü açılıyor

Güncel / 21 Kasım 2020 Cumartesi 09:52
Bakanlık duyurdu! Çalışan şirketinde hisse sahibi olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışanların görev yaptığı şirketlerde pay sahibi olabilmesi için çalışma başlattı. Sermaye Piyasası Kurumu'yla birlikte yürütülen çalışmayla 'çalışanlara pay edindirme programı' tanımlanacak, hukuki çerçevesi çizilecek. Böylece Türkiye'de de çeşitli ülkelerde olduğu gibi şirketler, çalışanların motivasyonu, bağlılıkları, kârlılık hedeflerine yönelik çalışmalarını teşvik için personelini pay sahibi yapabilecek. Program kapsamında diğer ülkelerde olduğu gibi vergi ve sermaye piyasası boyutunda özel düzenlemelerle pay edindirme teşvik edilecek.

EKONOMİYE DE KATKI SUNACAK

Finansal hizmetlere erişim, finansal bilinç ve yatırımcı tabanının geliştirilmesi için yeni bir sayfa açılıyor. Dünyada şirketler hisselerini belirli bir plan, zaman, opsiyonlarla çalışanlarına vererek ortaklık bağlarını güçlendiriyor. Şirket değerinin birlikte yaratılması, paylaşılması ekonomik gelişime de katkı sunuyor. Cumhurbaşkanlığı programına göre Türkiye'de de iş hayatında henüz yeni olan çalışanlara pay uygulaması yaygın hale gelecek. Türkiye'de faaliyet yürüten yabancı şirketlerin tercih ettiği bu plan yüzbinlerce çalışanı olan halka açık yerli şirketlerce de tercih edilecek. Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu'na göre yabancı ana şirket Türkiye'deki iştirakinde çalışanlarına SPK'ya başvurarak yabancı menkul kıymetler ve sermaye piyasası araçları teklif edebiliyor. Türk Ticaret Kanunu'nda vakıf ve kooperatif yoluyla çalışanların ana şirkette hissedar olabiliyor. Bakanlık 2021'de pay edindirme programının yasal çerçevesi çizilerek, mevzuat hükümleri, uygulamadaki ihtiyacalar kapsamında güncellenecek.

KATILIM SİGORTACILIĞINA TEŞVİK

Bakanlık, katılım sigortacılığını teşvik edici içerikte mevzuat, kurumsal yapı geliştirilecek, her tür risk grubuna hitap eder şekilde yaygınlaştırılacak. Katılım sigortacılığı faaliyetlerinin faizsiz finans prensipleriyle uyumlu olacak şekilde gelişimini teminen katılım sigortacılığı mevzuatında değişiklik çalışması yapılacak. Etkin denetim ve gözetimi sağlamak amacıyla Katılım Sigortacılığı Denetim ve Gözetim Rehberi hazırlanacak.

FAİZSİZ FİNANS ÜRÜNLERİ ÇEŞİTLENİYOR

Faizsiz finansın finans sistemindeki yeri güçlendirilecek, faizsiz finans alanında ürün, hizmet çeşitliliği ile insan kaynağı geliştirilecek, politika geliştirme süreçlerini destekleyecek araç ve mekanizmalar oluşturulacak. Şirketlerin halka açılmasına destek olacak vergisel teşvikler sağlanacak. Kamusal ve özel nitelikli varlık ve projelere dayalı, ortaklık temelli menkul kıymet enstrümanları geliştirilecek. Kamu Özel İşbirliği projelerinin finansmanında kredi piyasalarının yanı sıra sermaye piyasaları da araç olarak kullanılacak.

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