USD (Alış - Satış) : 7,58 - 7,59 EURO (Alış - Satış) : 9,00 - 9,01

Koronavirüs salgınında yeni uygulama! 3 bin 150 TL cezası var

İzolasyondaki tedavi gören hastaları takip etmek için pilot il olarak Kırıkkale'de elektronik bileklik uygulaması başladı. Kurala uymayanlara 3 bin 150 lira ceza kesilecek.

Güncel / 20 Kasım 2020 Cuma 15:04
Koronavirüs salgınında yeni uygulama! 3 bin 150 TL cezası var

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, corona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararda, kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nca Kırıkkale'de, 'pilot il uygulaması' çerçevesinde, elektronik imkanlarda dahil olmak üzere her türlü tedbir alınarak muhakkak sağlanmasına karar verildi.

Açıklamada, evde izolasyona tabi tutulan Covid-19 tanılı ya da temaslısı bazlı vatandaşların, acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerinin ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları tespit edildiği bildirildi.

Bilekliği çıkarana 3 bin 150 TL ceza
Tedavi ve takip süreci evlerinde devam eden Covid-19 pozitif hastaları ve temaslılarına İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri ya da Valilik denetim ekipleri tarafından elektronik bileklik takılacak, Covid-19 pozitif vatandaşların ve temaslılarının izolasyon süreci bitene kadar bu hasta bilekliklerini çıkarmamalarına, yapılan denetimlerde bilekliğini çıkarmış olan vatandaşların izolasyon kurallarını ihlal ettikleri için İl Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince 3 bin 150 lira para cezası uygulanacak.

Bilekliği yanlışlıkla kopan ya da yırtılan vatandaşların cezai müeyyide ile karşılaşmamak adına durumu derhal filyasyon ya da denetim ekiplerine bildirmesine, takılan elektronik bilekliğin çalışmaz hale getirilmesi durumunda TCK'nın 152. maddesi gereğince kamu malına zarardan işlem yapılacağının bildirilmesi ve kişilere bilgilendirme yapılacak.

Yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Yunus Sezer

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR! (

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement