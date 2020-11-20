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İYİ Parti’de FETÖ’ krizi! Bir il başkanı daha FETÖ’cü ilan edildi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu itiraf etmişti. İYİ Parti'de bu kez Güneysu İlçe Başkanı Ali Rıza Öztürk, partisinin Rize İl Başkanı Ayşegül Akyıldız Özyanık'ın FETÖ'cü olduğunu söyledi.

Güncel / 20 Kasım 2020 Cuma 11:02
İYİ Parti’de FETÖ’ krizi! Bir il başkanı daha FETÖ’cü ilan edildi

Kuruluşundan bu yana FETÖ tartışmalarının odağında olan İYİ Parti'de dağılma sürüyor. Parti içinde FETÖ'cü olduğu ‘ortaya çıkan' kişi sayısı her geçen gün artıyor. Eski İYİ İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu söylemesinin ardından başlayan ifşaata bir yenisi daha eklendi. Rize'de İYİ Parti teşkilatları, FETÖ'cü olduğu belirtilen İl Başkanı Ayşegül Akyıldız Özyanık nedeniyle karıştı.

“Deşifre nedeniyle partiden ihraç kararı aldı”
Güneysu İlçe Başkanı Ali Rıza Öztürk, oy çokluğuyla partisinden ihraç edildi. Öztürk, partisinden ihraç edilme sebebinin, Rize İl Başkanı Ayşegül Akyıldız Özyanık olduğunu söyledi. Ali Rıza Öztürk, FETÖ'cü olduğunu ortaya çıkardığı için Özyanık'ın kendisini ihraç ettirdiğini söyledi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Öztürk, “Daha önce fetodan yargılanan Rize İYİ Parti il başkanı Ayşegül Özyanık onu deşifre edeceğimden korktuğu için beni partiden ihraç etme kararı aldı” diye yazdı.

Özyanık'tan cevap: Savcılığa vermeyen şerefsizdir
Söz konusu paylaşımın ardından Rize İl Başkanı Ayşegül Akyıldız Özyanık, sosyal medyadan İlçe Başkanı Öztürk'e cevap verdi. Özyanık açıklamasında, “Bir şahıs bana FETÖ'cü isnadında bulunmuş. Benim ne olup olmadığımı herkes bilir, çok şükür en iyisini devletim bilir. Bana FETÖ'cü isnadında bulunan şahsa ve bulunmak isteyebileceklere açıkça çağrıda bulunuyorum. Benimle ilgili ne biliyorsanız, elinizde ne tür bilgi, belge varsa yarından itibaren derhal savcılığa versin. Vermeyen alçaktır, namerttir, şerefsizdir” dedi.



İYİ Parti Rize Gençlik Teşkilatı da tartışmaya dahil oldu: 284 sayfa delil var
İl Başkanı Özyanık'ın bu açıklamasının ardından İyi Gençlik Rize Kurucu İl Başkanı Şaban Onat Güner'de sosyal medya hesabından iddialara yeni bir boyut getirdi. Güner, “İYİ Parti Rize İl Başkanı Özyanık, FETÖ'cü olduğunuz hakkında bir delilim veya ispatım yoktur. Böyle bir iddiada da bulunmadım, bulunamam. Ama evrakta sahtecilik yaptığınızı tespit ettim. Elimde 284 sayfa delil var. Ben iddialarımı ispatlamak zorundayım. Cesaretiniz varsa buyurun! İnşallah bu sefer gözleriniz yine dolmaz” şeklinde konuştu.

Ali Rıza ÖztürkMilletvekili

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