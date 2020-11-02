Fransa'nın skandal hamlesine Osman Gökçek'ten sert tepki!

Fransa'da Müslümanlara ve Türklere karşı baskı ve kısıtlamalar artıyor. Parlamentonun hukuk komisyonunda konuşan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Ülkü Ocakları'nın faaliyetlerinin yasaklanmasının Çarşamba günü yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacağını ifade ederek, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) bağlantılı Türk milliyetçisi Bozkurtlar hareketini durdurmak için hükümet olarak harekete geçeceklerini açıklamıştı.



Darmanin'den açıklama, Fransa'daki sözde Ermeni soykırımı anıtına 'Bozkurtlar' anlamına gelen Fransızca “Loups gris” ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin baş harflerine atıfla 'RTE' gibi sloganlar yazılmasının ardından gelmişti.



OSMAN GÖKÇEK'TEN SERT TEPKİ



Fransa'nın çok tepki toplayan kararına Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten de çok sert bir tepki geldi.



'UNUTTUKLARI BİR ŞEY VAR'



Gökçek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; 'Fransa çocuk katili teröristleri Elysee sarayında ağırlarken,ülkesine ve milletine bağlı Ülkü Ocakları'nı kapatıyor. Ama unuttukları birşey var ki Ülkücü kardeşlerimizin yetişmesi için dört duvara gerek yok onlar gönüllerde toplanmaya devam ederler.' ifadelerini kullandı. Gökçek o paylaşıma Fransa'nın YPG'li teröristleri Elysee sarayında ağırladığı fotoğrafları da yayınladı. Gökçek'in paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından büyük destek geldi.



İşte o paylaşım;





