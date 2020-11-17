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Tarihi cami için harekete geçtiler!

Geçtiğimiz pazar günü İstanbul Üsküdar'da bulunan 355 yıllık Vaniköy Camii'nde yangın çıkmış, cami kısa süre içerisinde yanarak küle dönmüştü. İtfaiye raporuna göre Vaniköy Camii'nde çıkan yangının elektrik tesisatı kablolarının ısınması sonucu, kablo izolasyonlarının tutuşmasıyla yangın başlangıcı meydana geldiği ifade edilmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vaniköy Camii restorasyonu ile ilgili son dakika açıklamalara bulundu. Vali Yerlikaya, Kalyon Vakfı'nın restorasyon için harekete geçtiğini ifade ederek Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'ya teşekkür etti.

Güncel / 17 Kasım 2020 Salı 18:59
Tarihi cami için harekete geçtiler!

Geçtiğimiz pazar günü İstanbul Üsküdar'da bulunan 355 yıllık Vaniköy Camii'nde yangın çıkmış, cami kısa süre içerisinde yanarak küle dönmüştü. İtfaiye raporuna göre Vaniköy Camii'İnde çıkan yangının elektrik tesisatı kablolarının ısınması sonucu, kablo izolasyonlarının tutuşmasıyla yangın başlangıcı meydana geldiği ifade edilmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vaniköy Camii restorasyonu ile ilgili son dakika açıklamalara bulundu.

Vali Yerlikaya, İstanbul Valiliği'ni arayarak komşu olarak camiyi aslına uygun şekilde ihya etmek istediğini söyleyen Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'ya teşekkür etti.

Ali Yerlikaya

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