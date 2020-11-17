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CHP'li Altay'ın yalanı elinde patladı!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, KKTC 37. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törenlere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in çağrılmadığı iddiası belge ile çürütüldü.

Güncel / 17 Kasım 2020 Salı 22:15
CHP'li Altay'ın yalanı elinde patladı!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, KKTC 37. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törenlere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çağrılmadığı iddiası belge ile çürütüldü. Şimdi ise akullarda bir soru var utanacak mısın Engin Altay?

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan; CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, "Kıbrıs'a giderken CHP'ye, İYİ Parti'ye, HDP'ye yani Meclisteki siyasi parti gruplarına nezaketen bir 'Buyrun' denmez mi?" şeklindeki iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DAVET YAZISINI GÖSTERDİ

Bülent Turan; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i törenlere davet ettiğine ilişkin yazıyı TBMM Genel Kurulu'nda gösterdi.

TATAR: "SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU SİZİ VE KIYMETLİ EŞİNİZİ ARAMIZDA GÖRMEKTEN ONUR DUYACAĞIMIZI İLETİR, EN İYİ DİLEKLERİMİ SUNARIM"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 6 Kasım 2020 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderilen yazıda; "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle 15 Kasım günü gerçekleştirilecek törenler ve bu çerçevede yapılacak etkinliklerde sizi ve kıymetli eşinizi aramızda görmekten onur duyacağımızı iletir, en iyi dileklerimi sunarım" deniliyor.

ENGİN ALTAY'IN O YALANI

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla devlet adına Türkiye'den bir heyet gittiğini, heyette siyasi partilerden neden sadece MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin olduğunu sordu. Altay, Meclis'te sadece MHP'nin bulunmadığını belirterek, "Kıbrıs'a giderken CHP'ye, İYİ Parti'ye, HDP'ye yani Meclisteki siyasi parti gruplarına nezaketen bir 'Buyrun' denmez mi?" iddiasında bulundu.

"ENGİN ALTAY İFADESİNİ BİR DAHA GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın söz konusu iddiasını yalanladı ve şunları söyledi:

"Az önce sayın grup başkanvekilinin (Engin Altay) 'Neden Sayın Bahçeli ile Sayın Erdoğan gitti de bizler gitmedik' dedi. Ben de soruyorum. Oranın resmi davet sahibi Türkiye'nin tanıdığı ve kabul ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'dır. Biz Cumhur ittifakının paydaşları olarak onurla ve gururla o davete icabet ettik. İsterdik ki tüm partilerin genel başkanları da aynı heyecanla ve aynı gururla o toplantıya katılsaydı. Kıbrıs meselesine polemikçi bir yaklaşımla 'Uçak vardı, yoktu. Sen çağrıldın, ben çağrılmadım' tarzı bir söylemle yaklaşmanın ne Kıbrısımıza ne Meclisimize hiçbir faydası olmayacak. Biz Cumhur ittifakının paydaşı genel başkanlarla gitmekten onur duyuyoruz. Siz de Millet İttifakı'nın paydaşı olan partilerle beraber gelseydiniz, beraber olsaydınız. Bu davet sahibi ben ve biz değiliz ki eleştiriyorsunuz. Sayın Engin Altay'ın bu ifadesinin bir daha gözden geçirilmesini daha faydalı olacağı kanaatindeyim.."

İŞTE YALANI ÇÜRÜTEN O BELGE

"Kıymetli grup başkanvekilleri ısrarla 'Neden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, neden Sayın Meral Akşener Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki programlara davet edilmediler? diye sitem ettiler. Bizler de 46 yıl sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde egemenliğimizin en güzel göstergesi olan kapalı Maraş'ın açılmasından gurur duyduk. 'Bunu polemik yapmayalım, bunu uzatmayalım' dedik. Israrla arkadaşlar, 'Davet edilmedik. Böyle şey olmaz. Neden Bahçeli var? Neden Erdoğan var?' diye sitem ettiler. Şimdi yine söylüyorum. Kıbrıs üzerinden polemik yapmak gerçekten samimiyetle söylüyorum ki hiçbir partiye yakışmıyor. Bakınız. 'Neden Sayın Bahçeli var? Neden Erdoğan varın' bir diğer cevabını bir belgeyle göstermek istiyorum."



"6 Kasım 2020. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle 15 Kasım günü gerçekleştirilecek törenler ve bu çerçevede yapılacak etkinliklerde sizi ve kıymetli eşinizi aramızda görmekten onur duyacağımızı iletir, en iyi dileklerimi sunarım. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar."

"ATARIM YALANI, YÜRÜRÜM. BU YAKIŞMAZ"

"Siyaset bu değil ki? Atarım yalanı, yürürüm. Bu doğru bir şey değil. Bu yakışmaz. Sayın Kılıçdaroğlu da, Sayın Meral Akşener de davetli. Yoğundur gelemez. Daha önce gitmiştir, bir daha gerek duymamıştır hepsi mümkün. Ama 'Sayın Erdoğan niye gitti? Sayın Bahçeli'yle beraber gitti. Biz niye gelmedik.' Bu çok ucuz yaklaşım. Sayın Ersin Tatar'ın tüm partilerde olduğu gibi Sayın İYİ Parti Genel Başkanı'nı da, Sayın CHP Genel Başkanı'nı da çağırdığını tüm kamuoyuna duyurmak istiyorum. Bu davetin üzerine Sayın Bahçeli'nin, Sayın Erdoğan'ın ve yine aynı şekilde DSP Genel Başkanı'nın törenlere katıldığını, seneye de imkan olursa bütün partilerle beraber gitme talebimizi yinelemek istiyorum."

Meral AkşenerMilletvekiliKemal KılıçdaroğluKuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiBülent Turan

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