Yıkım zihniyeti değişmedi!

Depremin ardından sağlıklı kentleşmenin önemi bir kez daha ortaya çıkarken Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu alanda ilginç bir transfere imza attı. Soyer, belediyenin sağlıklı kentleşme, toplu konut ve ticaret merkezleri inşa etme veya ettirme amacıyla kurduğu Ege Şehir Planlama şirketine mesleği müzik öğretmenliği olan Tunceli Honaz'ın CHP'li eski Belediye Başkanı Celaleddin Polat'ı yönetim kurulu üyesi olarak atadı. Atamanın deprem felaketininin acısı henüz çok tazeyken yapılması dikkat çekti. Polat'ın atama yazısı geçtiğimiz 3 Kasım tarihinde Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandı.







Uzun yıllar müzik öğretmenliği yapan Celaleddin Polat'ın, sağlıklı şehir planlama için kurulan şirketin yönetiminde ne işi olduğu merak ediliyor.



SAĞLIKLI KENTLEŞME İÇİN KURULDU



Büyükşehir'in 12 şirketi arasında yer alan Ege Şehir Planlama A.Ş'nin faaliyet konusu belediyenin internet sitesinde 'İzmir metropol alanı dahilinde, sağlıklı kentleşme bilinciyle, her türlü şehir planlaması ve ulaşım ana planlarını yaptırmak, toplu konutlar ve ticaret merkezleri inşa etmek, bunların mimarlık ve mühendislik projelerini yapmak veya yaptırmak, kontrollük ve müşavirlik hizmetlerini sağlamak, ayrıca bu hizmet ve malların tanıtım ve pazarlamasını yapmak' olarak anlatılıyor.







İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Celaleddin Polat, 2017'de Avrupa Alevi Düşünce Derneği tarafından düzenlenen 'Yerel Yönetimlerde Sol Düşünce' panelinde konuşmacı olarak yer almıştı.



ÖNEMİ DAHA DA ARTTI



BU şirketin önemi İzmir'de 116 kişinin ölümüne, onbinden fazla kişinin de evsiz kalmasına yol açan 30 Ekim depreminin ardından daha da ön plana çıktı. Ancak, depremin ardından sürekli büyük sözler veren Başkan Tunç Soyer, zihniyetinde bir değişiklik olmadığını gösteren bir icraata imza attı. Bugüne kadar belediyenin mali açıdan çoğu kara delik haline gelen şirketlerine yaptığı keyfi atamalarla 'ulufe dağıtır' gibi davranmakla eleştirilen Soyer, Ege Şehir Planlama şirketi yönetim kurulu üyeliğine, mesleği müzik öğretmenliği olan Tunceli'nin Hozat ilçesi eski Belediye Başkanı Celaleddin Polat'ı yönetim kurulu üyesi yaptı.



SOYER'LE DOSTLUĞU ESKİYE DAYANIYOR



SOYER ve Celaleddin Polat'ın tanışıklıkları ise eskiye dayanıyor. İki isim, 2017'de o dönem Beylükdüzü Belediye Başkanlığı yapan şu anki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da desteğiyle Avrupa Alevi Düşünce Derneği tarafından düzenlenen 'Yerel Yönetimlerde Sol Düşünce' panelinde konuşmacı olarak yer almıştı. Panelde kamuoyunda 'komünist başkan' olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu da bir konuşma yapmıştı.



KONAK'TAN ADAY ADAYI OLDU



2014-2019 yılları arasında başkanlık yaptığı Hozat'tan ayrılarak daha önce yaşadığı İzmir'e yerleşen Celaleddin Polat, geçtiğimiz yerel seçimde CHP Konak'tan belediye başkan aday adayı da olmuştu.







ŞOFÖRÜNÜ İZDENİZ'E YÖNETİCİ YAPMIŞTI



Tunç Soyer, daha önce turizm ve gıda sektöründe faaliyet gösteren Grand Plaza'nın yönetimine bu alanla ilgisi olmayan HDPsever Prof. Dr. Melek Göregenli, Prof. Dr. Nilgün Toker Kılınç ve Prof. Dr. Ayşen Uysal'ı almıştı. Soyer, şoförlüğünü yapan Hüseyin Sezer'i de İZDENİZ'e yönetim kurulu üyesi yapmış, gelen eleştiriler üzerine görevden almıştı. Soyer, CHP eski Milletvekili Eren Erdem'i de ÜNİ- BEL'e yönetim kurulu üyesi olarak getirmişti.