1 milyon 600 bin euroya satılan güvercin!

Belçika'nın Brugge kenti yakınlarındaki Knesselare kasabasında, internet üzerinden açık artırma düzenlendi.



Berlaar kasabasında güvercin yetiştiriciliği yapan 76 yaşındaki Gaston Van De Wouwer, sağlık sorunları nedeniyle 400'den fazla güvercinini açık artırma yoluyla satılığa çıkardı.



Belçikalı yetiştiriciye ait 444 güvercin için toplam 4 milyon 180 bin euro fiyat belirlendi.



AÇILIŞ FİYATI, 1 MİLYON 320 BİN EURO



PIPA adlı müzayede evi tarafından gerçekleştirilen açık artırmada New Kim için, 1 milyon 320 bin euro açılış fiyatı belirlendi.



1 MİLYON 600 BİN EUROYA ALICI BULDU



Belçikalı posta güvercini New Kim, 1 milyon 600 bin euroya Çinli bir güvercin meraklısı tarafından satın alındı.









