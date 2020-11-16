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1 milyon 600 bin euroya satılan güvercin!

Düzenlenen açık artırmada 'New Kim' isimli posta güvercini, 1 milyon 600 bin euroya alıcı buldu. New Kim, bugüne kadar Avrupa'da en yüksek fiyata satılan güvercin oldu.

Güncel / 16 Kasım 2020 Pazartesi 13:29
1 milyon 600 bin euroya satılan güvercin!

Belçika'nın Brugge kenti yakınlarındaki Knesselare kasabasında, internet üzerinden açık artırma düzenlendi.

Berlaar kasabasında güvercin yetiştiriciliği yapan 76 yaşındaki Gaston Van De Wouwer, sağlık sorunları nedeniyle 400'den fazla güvercinini açık artırma yoluyla satılığa çıkardı.

Belçikalı yetiştiriciye ait 444 güvercin için toplam 4 milyon 180 bin euro fiyat belirlendi.

AÇILIŞ FİYATI, 1 MİLYON 320 BİN EURO

PIPA adlı müzayede evi tarafından gerçekleştirilen açık artırmada New Kim için, 1 milyon 320 bin euro açılış fiyatı belirlendi.

1 MİLYON 600 BİN EUROYA ALICI BULDU

Belçikalı posta güvercini New Kim, 1 milyon 600 bin euroya Çinli bir güvercin meraklısı tarafından satın alındı.




Belçika

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