Ünlü isimler akın etti! Akmerkez’de korona partisi...

Koronavirüsü umursamadan bir araya gelen yaklaşık 70 kişi, maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.



Partiye katılanlar arasında cemiyet hayatının tanınmış isimleri Kerim Sabancı, Kaan Kalyon ve Caner Karaloğlu ile oyuncu Öykü Çelik ve Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu Jose Sosa da vardı.



Ünlü isimler gecenin sonunda görüntülenmemek için rezidansı otopark kapısından terk etti. Sabaha karşı partiden çıkan diğer davetliler ise yüzlerini gizleyerek objektiflerden kaçtı.







Öykü Çelik de eğlenceye katıldı ve gecenin sonunda otopark kapısından çıktı. Partiye katılan kadınlardan biri, fotoğrafını çeken basın mensuplarına parmak işareti yaptı.







Ünlü iş insanı Caner Karaloğlu (üstte) partinin yapıldığı rezidansa arkadaşlarıyla beraber girerken objektife yansıdı. Davetliler parti çıkışı yüzlerini gizledi. Özel partiye katılan Jose Sosa bir süre önce koronavirüse yakalandığı haberleriyle gündeme gelmişti.

