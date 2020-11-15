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Evi yanan vatandaşa maske cezası kesildiği iddiasına Kaymakamlıktan yanıt geldi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ilçesinde bir 5 katlı bir apartmanın en üst katında yangın çıkmış, yangını haber alıp olay yerine gelen ev sahibi vatandaşa maskesiz olduğu için ceza kesildiği iddia edilmişti. İnegöl Kaymakamlığı, iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Güncel / 15 Kasım 2020 Pazar 18:43
Evi yanan vatandaşa maske cezası kesildiği iddiasına Kaymakamlıktan yanıt geldi

Bursa'da ilçelerinden İnegöl'e bağlı Hamidiye Mahallesi, Barış Sokak'ta 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Evinin yandığı haberini alan ev sahibi Fadıl T, panik halinde olay yerine geldi. Burada polis ve itfaiye ekipleriyle görüşen Fadıl T'ye maske kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 900 lira idari para cezası uygulandığı iddia edildi.

KAYMAKAMLIK: HERHANGİ BİR İDARİ İŞLEM UYGULANMADI

Birçok haber sitesinde yer alan haberin ardından İnegöl Kaymakamlığı açıklama yaptı. Kaymakamlığın açıklamasında; '14.11.2020 günü idaremiz Hamidiye Mahallesi Barış Sokak No:4/9 sayılı ikametin yangın konusuyla alakalı olarak basında çıkan İkamet sahibi F.T. nin olay yerinde panik yaşadığı anda maskesiz ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemesinden dolayı görevlilerimizce idari işlem uygulandığına ilişkin yerel ve ulusal basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu ikamet sahibi şahsa herhangi bir idari işlem uygulanmamıştır.' ifadelerine yer verildi.

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